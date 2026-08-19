El exnovio de Hayden Panettiere estuvo presente el día de su muerte

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años el 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur, tras sufrir un paro cardíaco.

El deceso ocurrió en el complejo Judson Mill Lofts, donde se encontraban su exnovio Brian Hickerson y el hermano de este, Zach Hickerson.

El hecho generó el inicio de las indagaciones oficiales para determinar las causas de su muerte.

Para conocer más sobre la trayectoria y el legado artístico de la protagonista de ‘Heroes’, te sugerimos revisar el recorrido de Hayden Panettiere en la industria del entretenimiento.

🚓 ¿Por qué la policía inspecciona el entorno de Brian Hickerson?

Agentes del Departamento de Policía de Greenville acudieron el 19 de agosto de 2026 a la residencia de la abuela de Brian Hickerson.

Según Emisoras Unidas, las autoridades realizaron dos visitas a la vivienda para buscar a los hermanos Hickerson, quienes acompañaban a la actriz al momento de su fallecimiento.

La presencia de las patrullas responde a las diligencias operativas en curso.

Los agentes intentaron contactar a los ocupantes del inmueble en el sector de Greenville sin obtener respuesta inmediata en su primer intento.

Si quieres profundizar en los sucesos previos al deceso, puedes consultar el reporte detallado sobre las últimas horas de la actriz.

💊 ¿Qué reveló el informe policial sobre la muerte de Hayden Panettiere?

El reporte oficial indica que los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 a las 13:50 por un posible paro cardíaco.

De acuerdo con Soy502, Zach Hickerson halló a la artista inconsciente.

Además, Brian Hickerson entregó una bolsa con medicamentos a los oficiales, indicando que eran los remedios que consumía la protagonista de la serie ‘Heroes’.

Por su parte, N+ detalló que los socorristas declararon el deceso a las 14:32 tras maniobras de reanimación sin éxito.

La autopsia preliminar no mostró signos de traumatismo. Este tema se complementa con la información sobre los hallazgos en la escena en las investigaciones sobre los medicamentos encontrados.

🚨 ¿Cómo fue la relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson?

La pareja inició su noviazgo en 2018 y mantuvo un historial marcado por denuncias de violencia doméstica.

N+ reportó que Hickerson enfrentó arrestos y condenas que incluyeron órdenes de alejamiento.

Pese a dichos antecedentes, ambos retomaron el contacto meses antes del deceso.

También hemos analizado en detalle los testimonios familiares en las declaraciones que ofreció la madre de la artista tras el fallecimiento.

La madre de la actriz responsabilizó a Hickerson por el entorno violento que rodeó a su hija.

Las investigaciones forenses continúan para establecer la causa exacta de la muerte.

Para entender otros aspectos personales de la figura pública, te recomendamos leer las difíciles decisiones familiares sobre la custodia de su hija.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Brian Hickerson y qué relación tuvo con Hayden Panettiere? Brian Hickerson es el exnovio de Hayden Panettiere, con quien mantuvo una relación intermitente desde 2018. El vínculo estuvo marcado por denuncias de violencia doméstica, separaciones y posteriores reencuentros, convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos de la vida personal de la actriz. ❓ ¿Brian Hickerson fue condenado por violencia doméstica contra Hayden Panettiere? Sí. En 2021, Brian Hickerson se declaró sin oposición ante dos cargos graves por lesionar a una pareja o novia. Recibió una condena de prisión, libertad supervisada, clases obligatorias contra la violencia doméstica y una orden de protección de cinco años. ❓ ¿Hayden Panettiere volvió con Brian Hickerson después de las denuncias? Sí. Hayden Panettiere y Brian Hickerson retomaron el contacto en distintos momentos, aunque su relación no se presentó como completamente estable. En 2026, la actriz reconoció que todavía existían sentimientos, mientras fuentes cercanas describían el vínculo como una amistad o un acercamiento condicionado a la recuperación de Hickerson. ❓ ¿Qué dijo Hayden Panettiere sobre su relación abusiva con Brian Hickerson? Hayden Panettiere describió la relación como difícil de abandonar y habló públicamente sobre la confusión y el impacto de vivir una situación abusiva. La actriz explicó que incluso una persona fuerte puede tener problemas para cortar definitivamente un vínculo dañino. ❓ ¿Un juez redujo o eliminó los antecedentes penales de Brian Hickerson? No. En agosto de 2026, un juez de Los Ángeles rechazó la solicitud de Brian Hickerson para reducir sus condenas graves por violencia doméstica a delitos menores y también negó su petición para eliminar esos antecedentes.

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