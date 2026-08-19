Hayden Panettiere reveló el supuesto acoso de un actor ganador del Oscar cuando tenía 19 años

Hayden Panettiere reveló en sus memorias que un actor y director ganador del Oscar expuso sus genitales frente a ella cuando tenía 19 años.

La revelación cobró relevancia mediática tras el fallecimiento de la actriz el 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur.

🔞 ¿Qué incidente denunció Hayden Panettiere a los 19 años?

Hayden Panettiere detalló en su libro ‘This Is Me: A Reckoning’ que un galardonado actor le mostró sus testículos durante una fiesta privada.

La actriz explicó que el hombre fingió tener chicle en la ropa para llamar su atención, dejándola consternada.

De acuerdo con Variety y People, el incidente ocurrió mientras la artista se ponía el abrigo para retirarse del lugar.

Panettiere decidió no confrontarlo en ese instante al asumir que se trataba de una broma de mal gusto.

Para conocer más sobre el patrimonio que construyó durante su extensa carrera en el entretenimiento, puedes consultar el análisis de la fortuna que acumulo Hayden Panettiere en Hollywood.

📖 Revelaciones sobre abusos en Hollywood en ‘This Is Me: A Reckoning’

Hayden Panettiere relató en su autobiografía múltiples episodios de incomodidad y presuntos abusos vividos en la industria del entretenimiento.

La actriz decidió omitir los nombres de las personas involucradas para evitar acciones legales en su contra.

En una entrevista previa citada por People, la protagonista de ‘Heroes’ explicó que prefirió protegerse de eventuales demandas de figuras influyentes.

Asimismo, en el pódcast On Purpose with Jay Shetty, recordó otro episodio sucedido en un barco a los 18 años.

Si quieres profundizar en los momentos previos a su partida, te recomendamos leer sobre las ultimas horas con vida de Hayden Panettiere.

💔 El deceso de Hayden Panettiere a los 36 años

Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 tras sufrir un paro cardíaco en un departamento en Greenville.

La información confirmada señala que las investigaciones preliminares de las autoridades locales descartaron signos de violencia física en la escena.

Esto se complementa con la investigacion oficial sobre la autopsia de Hayden Panettiere realizada por los peritos locales.

El trágico suceso ocurrió tres meses después de la publicación de su libro autobiográfico.

Su legado abarca icónicas interpretaciones en la serie ‘Nashville’ y en la franquicia cinematográfica de terror ‘Scream’.

Sobre el contexto médico del hallazgo en el lugar, también hemos analizado en detalle los hallazgos sobre el uso de Narcan.

Las autoridades de Carolina del Sur mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Hayden Panettiere.

Para obtener un testimonio cercano del entorno familiar sobre esta pérdida, te sugerimos revisar las declaraciones de la madre de Hayden Panettiere tras su fallecimiento.

Muerte de Hayden Panettiere; más preguntas sobre el tema

❓ ¿De qué murió Hayden Panettiere? No se ha confirmado oficialmente la causa de muerte de Hayden Panettiere; la oficina del forense del condado de Greenville indicó que el fallecimiento está bajo investigación y que los resultados completos de la autopsia podrían tardar hasta tres meses. ❓ ¿Dónde y cuándo encontraron a Hayden Panettiere sin vida? Hayden Panettiere fue hallada sin respuesta y en paro cardíaco el domingo 16 de agosto de 2026 en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur, y fue declarada muerta en el lugar a las 14:32. ❓ ¿Hubo indicios de violencia o sospechas en su muerte? Las autoridades de Greenville señalaron que no hay indicios de juego sucio ni circunstancias sospechosas en su muerte, aunque la causa exacta sigue pendiente de estudios adicionales. ❓ ¿Quién llamó al 911 cuando ocurrió la emergencia? Según informes policiales, la pareja de Panettiere y el hermano de él fueron quienes llamaron al 911 desde el apartamento donde la actriz fue encontrada inconsciente. ❓ ¿Qué se sabe sobre su estado de salud antes de morir? En mayo de 2026, Panettiere publicó una memoria en la que habló abiertamente sobre depresión, abuso de sustancias y problemas de salud mental, aunque no hay confirmación oficial que vincule esos antecedentes con su fallecimiento.

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