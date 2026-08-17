A la actriz Hayden Panettiere le habría dado un paro cardíaco, según medios internacionales

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años el domingo 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur.

Los servicios de emergencia acudieron a su residencia tras un reporte de paro cardíaco.

A pesar de los trabajos de reanimación, fue declarada muerta a las 14:32. La causa exacta de su muerte sigue pendiente de los estudios toxicológicos.

Para conocer más sobre la trayectoria y trayectoria de la intérprete, puedes consultar la nota sobre la confirmación del deceso de la actriz estadounidense a sus 36 años.

🏥 ¿Cómo fue la emergencia médica de Hayden Panettiere?

A las 13:51 del domingo se recibió una llamada al 911 desde la vivienda donde la actriz se alojaba.

Según citó El Heraldo a partir de reportes policiales, una amiga halló a la artista inconsciente y solicitó auxilio.

Si quieres profundizar en su impacto en la televisión internacional, te recomendamos leer cómo su talento conquistó Hollywood desde sus inicios.

Los paramédicos practicaron reanimación cardiopulmonar en el lugar. Medios internacionales informaron sobre referencias a una posible sobredosis en el audio de emergencias, según citó El Financiero.

Los esfuerzos no lograron restablecer sus signos vitales. Este triste acontecimiento se suma a antecedentes difíciles en su entorno cercano; también hemos analizado en detalle la trágica historia familiar que ha marcado la vida de la artista.

🔍 ¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

La Oficina del Forense del Condado de Greenville completó la autopsia este lunes 17 de agosto de 2026.

La entidad confirmó que el examen no mostró signos de traumatismo en el cuerpo de la celebridad.

Cabe recordar que la artista atravesó complejos momentos personales a lo largo de su vida; para conocer más sobre este aspecto, puedes revisar la nota sobre los complejos episodios de violencia que denunció la celebridad.

Para determinar la causa formal del deceso se requieren estudios adicionales. CNN reportó que los exámenes toxicológicos habituales demorarán varias semanas en entregar resultados definitivos.

Su rol en producciones reconocidas dejó anécdotas inolvidables en la televisión; si deseas revisar un momento clave de su carrera, te invitamos a leer la curiosa revelación de Bryan Cranston sobre su audición en la famosa serie de televisión ‘Malcolm’.

🚨 ¿Hay sospechas de delito en la muerte de Hayden Panettiere?

El Departamento de Policía de Greenville descartó indicios iniciales de violencia o circunstancias sospechosas en el lugar. La investigación sobre el hecho permanece activa y en curso.

Su padre, Skip Panettiere, agradeció las muestras de afecto y pidió privacidad para la familia ante la trágica pérdida.

Muerte de Hayden Panettiere; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pasó a Hayden Panettiere? Hayden Panettiere enfrentó años difíciles marcados por una fuerte depresión posparto, graves problemas de adicción al alcohol y medicamentos, y una relación abusiva con denuncias por violencia doméstica. ❓ ¿Qué fue de Hayden Panettiere? Hayden Panettiere se alejó temporalmente de la actuación tras enfrentar duras batallas contra la adicción, la depresión postparto y una relación marcada por la violencia doméstica. ❓ ¿Cuántos años tiene la hija de Hayden Panettiere? La hija de Hayden Panettiere, Kaya Evdokia Klitschko, tiene 11 años de edad. Nació el 9 de diciembre de 2014 y es fruto de la relación que la fallecida actriz tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. ❓ ¿Qué le pasó al hermano de Hayden Panettiere? El hermano menor de Hayden Panettiere, Jansen Panettiere, falleció el 19 de febrero de 2023 a los 28 años en la ciudad de Nueva York. La causa oficial de su muerte fue una cardiomegalia.

Te recomendamos: