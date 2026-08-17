Lo que Bryan Cranston le dijo a la actriz Hayden Panettiere cuando audicionó para ‘Malcolm in the Middle’

La actriz Hayden Panettiere contó cómo Bryan Cranston, protagonista de ‘Breaking Bad’, apostó por ella durante una audición, pese a considerar que no encajaba inicialmente con el personaje.

Antes de convertirse en una de las actrices reconocidas de ‘Héroes’ y ‘Nashville’, Hayden Panettiere tuvo una oportunidad en una de las comedias más populares de la televisión estadounidense.

Su llegada a Malcolm in the Middle, sin embargo, estuvo marcada por una particular coincidencia familiar y por la decisión de Bryan Cranston de darle una oportunidad.

Panettiere contó esta historia en una entrevista con Entertainment Weekly en 2025, cuando recordó cómo consiguió el papel de Jessica, un personaje que apareció en la serie entre 2003 y 2005.

“Solo conseguí el papel porque Bryan Cranston estaba dirigiendo”, aseguró la actriz, según People.

Una audición que pudo terminar de otra manera

Hayden Panettiere apareció en cuatro episodios de Malcolm in the Middle.

Panettiere tenía 14 años cuando se presentó a la audición. Cranston, quien años después alcanzaría fama mundial como Walter White en ‘Breaking Bad’, estaba detrás de cámaras como director del episodio.

La actriz recordó que Cranston le dijo algo que, en principio, no parecía precisamente una señal de que conseguiría el papel.

“Estás tan equivocada para esto. Pero vamos a hacer que funcione”, le dijo, según relató Panettiere.

Para ella, aquel momento tuvo un significado especial porque fue una de las primeras veces que sintió que alguien de la industria realmente apostaba por sus capacidades.

Pero había otro elemento que conectaba a ambos.

La inesperada conexión con su madre

La madre de Panettiere, Lesley Vogel, había trabajado con Cranston años antes en la telenovela ‘Loving’. Ambos habían interpretado allí a una pareja casada en 1984.

Durante la audición, Panettiere aprovechó esa coincidencia.

“¿Puedes venir a saludar a mi madre, por favor?”, le preguntó a Cranston después de hacer la prueba.

El actor aceptó y se encontró con Vogel en la sala de espera. Panettiere recordó especialmente su reacción al reconocerla.

“Solo ver su cara pasar de ‘¿Quién eres? ¿Cómo te conozco?’ a ‘Oh Dios mío’ fue realmente especial”, relató.

¿En qué episodios de ‘Malcolm in the Middle’ apareció Hayden Panettiere?

Panettiere terminó interpretando a Jessica, una joven inteligente y manipuladora que establece una particular relación con Malcolm, interpretado por Frankie Muniz.

El personaje apareció en cuatro episodios: Stereo Store, Pearl Harbor, Jessica Stays Over y Secret Boyfriend.

En español latino son: ‘La tienda de equipos de sonido‘, P’earl Harbor’, ‘Jessica se queda a dormir’ y Novio secreto.