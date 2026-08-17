‘Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos’, dijo la actriz Hayden Panettiere sobre el abuso que sufrió

La actriz Hayden Panettiere relató en su libro ‘This Is Me: A Reckoning’ los episodios de violencia que marcaron su relación con Brian Hickerson y explicó por qué le resultó tan difícil alejarse.

Hayden Panettiere quiso poner en palabras una etapa de su vida que, durante años, estuvo marcada por el miedo.

En sus memorias, publicadas apenas en mayo de 2026, la actriz recordó cómo comenzó la violencia doméstica que sufrió durante su relación con Brian Hickerson.

Los primeros golpes

Panettiere y Hickerson juntos. Foto: IMDB

El primer episodio ocurrió después de una discusión. Hickerson le gritaba al rostro con una ira que ella nunca había visto antes, hasta que la golpeó.

“Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta”, escribió la actriz, quien describió la sensación de ardor en su rostro y un zumbido en la cabeza.

La violencia siguió

Según su relato, las agresiones fueron aumentando con el tiempo.

“Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”, escribió.

En uno de los episodios que recordó, aseguró que Hickerson le golpeó el rostro de tal manera que permaneció varias semanas sin salir de su casa.

También narró una amenaza en la que él le dio cinco segundos para correr antes de lanzarle un control remoto.

Una relación que terminó en arrestos

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere.

La relación entre Panettiere y Hickerson comenzó en 2018 y los episodios de violencia denunciados públicamente derivaron en varios arrestos.

En mayo de 2019, Hickerson fue detenido por un altercado con la actriz.

En febrero de 2020 volvió a ser arrestado, acusado de golpearla en el rostro.

Posteriormente enfrentó ocho cargos relacionados con distintos episodios de abuso.

En 2021 aceptó un acuerdo y recibió una condena de 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, clases obligatorias contra la violencia doméstica y una orden de alejamiento.

‘No se sentía tan mal como la idea de estar sola’

Panettiere medía 1,52 y Hickerson 1,88, la diferencia era de 36 cm entre ellos.

En sus memorias, Panettiere también explicó por qué permaneció en aquella relación pese a la violencia.

“Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”, escribió.

La actriz posteriormente describió aquella experiencia como “brutal” y “traumática”.

Dijo que decidió contarla porque necesitaba encontrarle un sentido a lo ocurrido y quería que otras personas que atravesaran situaciones similares supieran que no estaban solas.

En mayo de 2026, Hickerson reconoció algunos de los episodios narrados por Panettiere, aunque sostuvo que ambos mantenían una relación de “respeto mutuo”.

La actriz fue hallada muerta el 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur, un hecho que permanece bajo investigación.

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