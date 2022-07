Esta es la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo 2022

El listado se da a conocer en una ceremonia que se transmite desde Londres a todo el mundo. Foto: Pixabay

El Tiempo Colombia

Se anunció desde Londres la nueva lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022 (The World's 50 Best Restaurants), en el que Colombia se esperaba conocer la nueva posición del restaurante Leo, de la mejor chef del mundo, Leonor Espinosa.

Por otro lado, la expectativa del mundo gastronómico estaba en el nuevo número uno, que finalmente fue ocupado por Geranium, de Dinamarca. Que fue seguido por Central, de Lima, en el segundo lugar de este prestigioso listado, conocido como los '50 Best' o también como la lista de S. Pellegrino, por su patrocinador principal.



Así, Geranium sucede en el primer lugar a un renovado Noma, de René Redzepi, que ocupaba la primera posición el año pasado. Noma desapareció del listado, pues según las reglas de la competencia, cada propuesta que llega al número uno entra a formar parte de un olimpo culinario llamado The Best of The Best. Son esos restaurantes fuera de concurso, que ya llegaron a la cima y que seguirán siendo "indestronables" para os comensales como El Celler de Can Roca, Ostería Francescana, Eleven Madison Park, Noma, The Fat Duck, French Laundry y el mítico restaurante ElBulli, que cerró ya hace varios años.



Cabe recordar que el premio de mejor chef mujer del mundo fue otorgado a la chef Leonor Espinosa por la organización de este mismo listado. Y su anuncio, hace u par de meses, fue una de las antesalas a la revelación de esta lista. El restaurante Leo, de la chef, ocupó en el 2022 la posición 46 y, en el 2022 bajó dos puestos, al número 48.

El homenaje a Leonor Espinosa

La chef Pía León, que también consiguió antes el título de mejor chef del mundo, se encargó de presentar el premio a Leonor Espinosa, la nueva titular de este galardón. Acto seguido se proyectó en la ceremonia el video de aceptación del premio, en el que la chef resaltó que espera que el reconocimiento incentive a muchas más personas a generar un cambio. "Lo recibo con gran alborozo porque ahora mi voz se podrá escuchar un poco más", dijo la chef en este video.

Estos son los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022

La lista -que cumple 20 años en el 2022- va revelando uno a uno -en orden regresivo- los establecimientos elegidos por comidistas de todo el mundo y que han elegido a las que consideran sus mejores experiencias gastronómicas que han visitado en los últimos 18 meses.

La ceremonia, que contó con el actor Stanley Tucci como maestro de ceremonias, comenzó con la entrega del premio al Mejor Restaurante Sostenible al establecimento español Aponiente, liderado por el chef Ángel León. Continuó con el recuento de los mejores 51 al 10 que complementan el listado, entre los que se encuentra El Chato, de Bogotá, en el puesto 83.

50. Slinglethread (California, Estados Unidos)



49. Ikoyi (Londres, Reino Unido)



48. Leo (Bogotá, Colombia)



47. Oteque (Río de Janeiro, Brasil)



46. Belcanto (Lisboa, Portugal)

45. Narizawa (Tokio, Japón)



44. Le Bernardin (New York, Estados Unidos)



43. Boragó (Santiago de Chile, Chile)



42. Quique Dacosta (Dania, España)



41. La Cime (Osaka, Japón)

40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemania)



39. Sorn (Bangkok, Tahilandia)



38. Joernaer (Copenghague, Dinamarca)



37. Fyn (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)



36. Odette (Singapur)



35. The Clove Club (Londres)

34. Hisa Franko (Kovarid, Eslovenia)



33. Atomix (New York, Estados Unidos)



32. Mayta (Lima, Perú)



31. Arpege (París, Francia)



30. Florilege (Tokio, Japón)

29. St Hubertus (San Cassiano Italia)



28. Le Clarence (París, Francia)



27. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)



26. Restaurant Tim Raue (Berlin, Alemania)

25. Frantzén (Estocolmo, Suecia)



24. The Chariman (Hong Kong, China)

23. The Jane (Antwerp, Belgica)



22. Septime (París, Francia)



21. Mugaritz (San Sebastián, España)



20. Den (Tokio, Japón)



19. Piazza Duomo (Alba, Italia)

18. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)



17. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)



16. Elkano (Getaria, España)



15. Reale (Castel Di Sangro, Italia)



14. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)



13. Steirereck (Viena, Austria)

12. Uliassi (Senigallia, Italia)



11. Maido (Lima, Perú)

10. Le Calandrie (Rubano, Italia)



9. Quintonil (Ciudad de México)



8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)



7. A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil)



6. Asador Etxebarry (Atxondo, España)

5. Pujol (Ciudad de México)



4. Diverxo (Madrid, España)

3. Disfrutar (Barcelona, España)



2. Central (Lima, Perú)



1. Geranium (Copenhague, Dinamarca)