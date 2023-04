Mamá de Gerard Piqué se refiere al tema de la separación de Shakira

Mamá de Gerard Piqué pidio privacidad en tema de la separación de Shakira. Foto: El Tiempo de Colombia

El Tiempo de Colombia

La tensa ruptura que han vivido la colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué no deja de lado a sus entornos familiares, que a día también ha sido parte de todo este episodio mediático.

De hecho la madre de Pique, Montserrat Bernabéu Guitart, ha estado varias veces en escena por cuenta de lo que se dice fue una dura relación con la colombiana.

Ahora mismo hay polémica por cuenta de la aparente mala relación que también tendría el padre del exfutbolista con la expareja de su hijo.

Mientras tanto, Montserrat Bernabéu se decidió a dar una entrevista a un medio español, consciente de que el tema de su hijo sería el foco.

Silencio en tema Shakira

Montserrat fue contundente con el medio y pidió no ser consultada por el tema de Shakira y su hijo.

La mamá de Piqué no quiso hacer ningún tipo de comentario sobre la cantante colombiana, su hijo ni su nueva pareja.

Montserrat recuerda incidente de Piqué en la cancha

En dicho espacio, Montserrat intentó mantenerse fuerte, pero se quebró al recordar uno de los momentos más dramáticos que vivió por su hijo.

La madre revivió un episodio del año 2012, cuando Gerard Piqué, en un partido en el Camp Nou, se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con el futbolista Drogba.

"Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello", dijo entre silencios y conteniendo las lágrimas.

"Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", sentenció.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: