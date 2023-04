Una nueva novela de James Bond se ambienta en la coronación de Carlos III

'On His Majesty’s Secret Service' ('Al servicio secreto de Su Majestad') está escrita por Charlie Higson. Foto: Internet

Londres. EFE (I)

Una nueva novela del famoso espía británico James Bond se publicará dos días antes de la coronación de Carlos III del Reino Unido, el próximo 6 de mayo. Será ambientada "a tiempo real" en ese evento histórico.

Ian Fleming Publications, que administra el legado literario del escritor inglés (1908-1964), informó que 'On His Majesty's Secret Service' (Al servicio secreto de Su Majestad) está escrita por el autor Charlie Higson. Hasta ahora ha firmado los cinco libros de la serie juvenil Young Bond.

Publicación

En la novela que saldrá el 4 de mayo, Higson, de 64 años, trae a Bond "al día de hoy", pues tiene la tarea de "frustrar un intento de interrumpir la ceremonia de la coronación por parte del excéntrico Athelstan de Wessex", reveló la editorial.

Ian Fleming Publications, propiedad de los descendientes del creador del agente 007, precisó que este libro llega 60 años después de la publicación en 1963 de la décima novela de Fleming, con el título casi idéntico de 'On Her Majesty's Secret Service0, siendo entonces "su majestad" la reina Isabel II (como indica el pronombre femenino en inglés), fallecida el pasado 8 de septiembre.

También coincide con el 70 aniversario del primer libro de la saga, 'Casino Royale', publicado el 13 de abril de 1953.

Obra benéfica

Los beneficios de la venta de esta última entrega se destinarán a la organización benéfica británica National Literacy Trust, dedicada a promover la alfabetización y la lectura entre los niños.

Según Higson, "todo lo que se desea de un relato de Bond está incluido: sexo, violencia, coches, un villano peculiar con un secuaz desagradable y, por supuesto, el propio Bond, tan conocido y, sin embargo, tan desconocido".

La directora general de Ian Fleming Publications, Corinne Turner, explicó por su parte que la novela, escrita en poco más de un mes, es una forma de celebrar un evento histórico.

"La coronación del rey Carlos III es una ocasión trascendental para el país, y nosotros nos preguntamos cómo podríamos celebrarlo (…) La respuesta fue obvia", declaró.

"On Her Majesty's Secret Service' se publicó por primera vez el 1 de abril de 1963. ¿Qué mejor manera, 60 años después, de marcar este nuevo capítulo en la Historia que con un nuevo relato titulado 'On His Majesty's Secret Service" (con el pronombre masculino al ser ahora el monarca varón), añadió.

