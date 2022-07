La historia detrás de Mi Bebito Fiu Fiu, el tema que cantó Bad Bunny

Bad Bunny apareció listo y dispuesto para dar inicio al concierto gratuito que había ofrecido a finales de junio pasado. Foto: redes sociales

Redacción El Comercio (I)

Bad Bunny ofreció sorpresas el sábado 2 de julio de 2022 en su concierto en línea -transmitido desde su cuenta de Instagram- y lo cumplió. Aunque confesó que no tenía nada planificado regaló camisetas e interpretó unas líneas de Mi Bebito Fiu Fiu. Lo hizo luego de recibir un mensaje de una seguidora peruana.

Mi Bebito Fiu Fiu es interpretada por la peruana Tefi C, la voz femenina de la canción viral de Tito Silva Music. Ese éxito suma millones de reproducciones en las plataformas digitales y es tocada en discotecas y bares.

El tema está inspirado en los supuestos chats románticos entre Martín Vizcarra, expresidente de Perú, y Zully Pinchi, abogada y directora de una ONG. Cobró relevancia porque se trató de una supuesta infidelidad. Vizcarra está casado con Maribel Díaz.

Tefi C, community manager de la página de Tito Silva, también fue protagonista del video musical; su personaje se luce perdidamente enamorada del expresidente Vizcarra.

Cuatro horas en línea

Después de unos minutos de espera, el ‘Rey’ de la música urbana apareció listo y dispuesto para dar inicio al concierto gratuito que había ofrecido a finales de junio pasado, como parte del lanzamiento de su disco ‘Un Verano Sin Ti’.

Se trata de un disco con el que rompió absolutamente todos los ´récords’. Vio la luz el pasado 6 de mayo.

El trabajo discográfico se compone de 23 canciones, e incluye siete colaboraciones de artistas como Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Bomba Estéreo. A todos ellos los saludó durante su ‘show’, en su yate.

El ‘Conejo Malo’ arrancó la velada con el tema Un Verano Sin Ti. Luego siguieron: Neverita, Callaita, Aguacero, Otro atardecer, Un ratito, Yo no soy celoso, Me fui de vacaciones, Después de la playa, Titi me preguntó, Andrea y Si tú me lo pides yo me porto bonito.