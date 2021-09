Publican las fotos exclusivas de la boda de Jasmine Tookes y Juan David Borrero

Redacción Elcomercio.com

La iglesia San Francisco, en el Centro Histórico de Quito, fue el escenario escogido para el juramento de amor de la supermodelo Jasmine Tookes y el empresario ecuatoriano Juan David Borrero. Este miércoles 8 de septiembre del 2021, Tookes y la revista Vogue compartieron fotos exclusivas de la boda.

La supermodelo, en declaraciones para la revista Vogue destacó la belleza de la iglesia de San Francisco. “En mi opinión, Quito tiene algunas de las iglesias más hermosas del mundo”.

“Y la que elegimos está cubierta de oro, casi te hace sentir como si estuvieras asistiendo a una boda real”, agregó Tookes a la revista de moda.

“No puedo creer que estoy viviendo en un cuento de hadas de la vida real contigo Juan David Borrero”, escribió la supermodelo en las imágenes de compartió en redes sociales. Foto: Tomada de la cuenta Instagram Jasmine Tookes

La iglesia lució una decoración de flores donde destacaba el amplio vestido blanco de Jasmine. Ella escribió en la red social Instagram que se trata de una “obra de arte”. Compartió con sus más de 4,9 millones de seguidores una foto de su vestido que espera exhibir para “siempre” en su casa.

El día del casamiento, el 4 de septiembre, un gigantesco arco de flores fue colocado en la entrada de la iglesia de San Francisco, en el casco colonial de Quito. Pétalos de flores cayeron sobre Jasmine Tookes y Juan David Borrero, hijo del vicepresidente Alfredo Borrero, cuando salieron de la iglesia.

La supermodelo etiquetó a los fotógrafos Daniel Maldonado y Mariuxi Pogo en las imágenes de la boda que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Jasmine Tookes y Juan David Borrero se casaron el sábado 4 de septiembre del 2021. Foto: Tomada de la cuenta Instagram Jasmine Tookes

La revista Vogue también publicó un artículo acompañado de más de 30 fotografías sobre el evento. ‘Jasmine Tookes Wore Zuhair Murad to Her Enchanted Secret Garden Wedding in Ecuador’ (Jasmine Tookes vistió a Zuhair Murad en su boda encantada en el jardín secreto en Ecuador) es el título de la publicación que cuenta todos los pormenores del enlace nupcial.

“Soy oficialmente la Sra. Borrero”, escribió Jasmine Tookes en el mensaje a sus seguidores de la red social. Foto: Tomada de la cuenta Instagram Jasmine Tookes

Jasmine Tookes compartió detalles de la boda

Jasmine Tookes y Juan David Borrero se conocieron en 2016. Borrero trabaja en Snapchat como director de mercados internacionales. La empresa decidió contratar a Tookes y sus amigos y ambos se conocieron.

“Resultó que todos estábamos en Los Ángeles para un desfile de modas, así que fui a almorzar con Juan y un par de empleados más de Snapchat”, dijo Jasmine.

Jasmine Tookes contó que la iglesía está cubierta de oro y que hace sentir como si se asistiera a una boda real. Foto: Tomada de la cuenta Instagram Jasmine Tookes

“Después de ese almuerzo, Juan me invitó a una fiesta de cumpleaños esa misma noche. Había una atracción natural el uno por el otro. Nos mantuvimos en contacto desde esa noche y el resto es historia”, contó la supermodelo a la revista Vogue.

La propuesta de matrimonio, según Tookes, fue el 21 de septiembre de 2020 en Amangiri, Estados Unidos. “Antes de ir al hotel, aterrizamos entre rocas en medio de la nada y nos sentamos y tomamos champán y una tabla de embutidos”, contó la modelo a la revista de moda.

Las modelos Josephine Skriver (izq-arriba) y Sara Sampaio (2-der.), en el matrimonio de Juan David Borrero y Jasmine Tookes, en la iglesia de San Francisco, en Quito. Foto: EFE

Jasmine Tookes reveló que “una fotógrafa contratada para capturar el momento se disfrazó de miembro del personal del hotel y nos dijo que revisáramos el mirador después de que termináramos con nuestro champán. Una vez que caminamos hasta allí, miré hacia el suelo y -escrito allí-: ¿Quieres casarte conmigo?. Estaba en completo shock. Fue la propuesta más dulce y reflexiva que jamás podría haber imaginado”.

Jasmine y Juan celebraron su boda el pasado sábado 4 de septiembre del 2021 en la iglesia de San Francisco. “En mi opinión, Quito tiene algunas de las iglesias más hermosas del mundo”, dijo Jasmine.

La fiesta se realizó en Puembo. La comida servida por el destacado chef ecuatoriano Alejandro Chamorro. “Una vez fue chef en Noma en Dinamarca y ahora es chef en Nuema en Ecuador, uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina”, sostuvo Jasmine.

“Las bodas ecuatorianas también tienen algo llamado hora loca, también conocido como hora loca, donde eliges algunos temas y los bailarines salen y realmente hacen que la fiesta continúe”. contó Jasmine.

“Elegimos tres temas: Aladdin, ángeles y festivales. Durante Aladdin, pasamos divertidos accesorios de Princess Jasmine, Aladdin y Genie a los invitados, y luego se repartieron alas de ángel más tarde en la noche, ¡y todos se volvieron locos!”, finalizó la supermodelo.