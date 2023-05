Cande Tinelli sorprende a sus fans, ¿Qué hizo la hija de Marcelo Tinelli?

El presentador argentino Marcelo Tinelli junto a su hija Candelaria. Foto: Cortesía Instagram

La cantante, diseñadora de modas e hija del presentador Marcelo Tineli, Candelaria Tinelli, sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con una propuesta muy especial relacionada con contenido erótico.

La influencer argentina, durante esta semana, subió una historia con una foto muy sugestiva con un filtro en blanco y negro, en la que se muestra con un jean y sin remera y sumó un mensaje con el que invitó a sus followers a unirse a sus otras plataformas como OnlyFans y Telegram.

En los últimos años, ella lanzó su marca de ropa Madnese clothing, también participó en 2017 con la marca Converse. Y desde que sus tatuajes incrementaron ha sido criticada.

¿Qué hizo la hija de Marcelo Tinelli?

Candelaria Tinelli en una de sus historias escribió “¿Ya entraste a mi página azul? acepto a los 100 primeros”.

Lo cierto es que la ex de Coti Sorokin invitó a que se unan a su perfil en Only Fans. “Soy Cande, tengo 32, y me abrí un Only para divertirme y conocer gente piola”, anuncia Cande en su perfil en Telegram.

“Hola amores, este es mi único canal. Si te unís a mi Only Fans te haré un regalito”, agrega junto al link de la plataforma erótica.

Aquellos que quieran acceder al contenido que ofrece Cande en la mencionada red social deberán abonar la suma de USD 35 por mes.

Pero no es la única opción, la modelo ofrece tres meses a cambio de USD 89, seis meses por USD 147 o un año por USD 210.

Cabe recordar que Cande se unió a la famosa plataforma de contenido erótico en marzo de 2022. “Es un hecho, tengo Only Fans”, había afirmado, aquella decisión la tomó luego de que Instagram “censurara” alguna de las fotos en las que se mostraba con poca ropa.

