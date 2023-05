Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores con sentido mensaje en Twitter

Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores con un sentido mensaje que publicó a través de Twitter. Foto: Fabeook Alejandro Sanz

Redacción Elcomercio.com

El cantautor español, Alejandro Sanz, preocupa a sus seguidores luego de publicar un sentido mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación la hizo este viernes, 26 de mayo de 2023. Y ya cuenta con más de 5 000 retweets, 1 954 citas y más de 62 000 reacciones de me gusta.

El mensaje se inicia con una pequeña frase que deja ver el mal momento que está pasando el artista. “No estoy bien”, señala.

El mensaje continúa diciendo que no está seguro de que, si esta confesión sirva de algo, pero asegura que “estoy triste y cansado”.

Sanz que recién terminó su gira ‘Show Sanz' en vivo que recorrió varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, continúa su mensaje con una frase más potente que las anteriores: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Estas palabras dejan ver el estado depresivo en el que se encuentra el español que lleva más de tres décadas en la palestra musical.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, continúa y de forma directa señala que la gran parte de veces no siente deseo de subir más al escenario.

La publicación de Twitter termina puntualizando que lo dicho es “sólo por ser sincero” y que, además, espera que su mensaje ayude a más personas que se encuentren en una condición igual. “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Ante este mensaje revelador, sus fanáticos le han hecho llegar mensajes en apoyo a su situación con comentarios de aliento reseñando lo grandioso que es y la buena música que ha compuesto a lo largo de su trayectoria artística.

Por ejemplo, Rosario Robles comentó: Querido Alejandro Sanz tu música me ha acompañado en los momentos de anhelo, alegría y júbilo. También en los de tristeza. Y, sobre todo, en los más oscuros, en los que me aferraba a la libertad con la fuerza del corazón. Te queremos y admiramos. Nos has dado tanto”.

Rubén Anguiano señaló “Te acompaño, sin palabras, en silencio, pero allí, porque abrirse y ser vulnerable… vivir a corazón abierto, es la única manera de tocar la vida y dejarse llevar por ella, hasta el fondo, como la ola que nos hace revolcar al intentar surfear nuestra existencia”.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: