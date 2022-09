Adolescente británico es el sospechoso de hackeo a Rockstar y filtraciones de GTA 6

Imagen referencial. La policía de Londres capturo a un sospecho de los hackeos a una empresa desarrolladora de videojuegos. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Durante el fin de semana se filtraron detalles sobre el nuevo videojuego del Grand Theft Auto 6 y hubo un hackeo en los servidores de la compañía desarrolladora Rockstar Games. Las autoridades de Reino Unido confirmaron este viernes, 23 de septiembre de 2022, la detención de un adolescente como presunto culpable.

Las autoridades británicas continúan trabajando para encontrar a los responsables de los recientes ataques perpetrados contra Uber y otras compañías.

Al parecer se trataría de integrantes de un colectivo de hackers que han atacado a NVIDIA, Samsung, Microsoft, Okta y Mercado Libre.

En marzo pasado, el portal BBC.com indicó que siete miembros de este grupo que tienen edades entre 16 y 21 años fueron arrestados por el mismo delito. No obstante, debido a que algunos de ellos no cumplen la mayoría de edad, no recibieron un castigo severo.

Foto: Captura de la cuenta de Twitter de la empresa Rockstar Games

Hackeo y filtraciones a Rockstar Games

Durante el fin de semana del 17 y 18 de septiembre, a la empresa Rockstar Games le atacaron, confirmaron varios medios internacionales entre ellos el portal Levelup.com.

En ese ataque los hackers buscaron obtener los códigos fuentes y cambiarlos por dinero. La empresa ha manifestado que continuará con sus proyectos.

“Recientemente sufrimos una intrusión en nuestra red en la que un tercero no autorizado accedió ilegalmente y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluido el material de desarrollo inicial para el próximo Grand Theft Auto”, indicó Rockstar.

Foto: Captura de la cuenta de Twitter de la Policía de Londres

Adolescente detenido

El periodista de The Desk, Matthew Keys, reportó la mañana de este viernes que la policía de Londres detuvo al atacante de Rockstar y Uber, se trata de un adolescente de de 17 años que pertenecería al colectivo de hackers Lapsus$.

Horas después, la policía también lo detalló en sus redes sociales. “En la noche del jueves 22 de septiembre de 2022, la policía de la ciudad de Londres arrestó a un joven de 17 años en Oxfordshire bajo sospecha de piratería informática, como parte de una investigación respaldada por la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos (NCCU) de Reino Unido”, mencionó la policía.

Se sabe que el menor de edad permanece bajo custodia, pero no se ha revelado si es el único responsable.