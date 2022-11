Adele cierra su concierto con magia en Las Vegas

Adele retomó sus conciertos en Las Vegas el pasado fin de semana. Foto: Instagram @adele

Redacción Elcomercio.com

Adele retomó sus conciertos de Las Vegas el pasado fin de semana (19 de noviembre del 2022), luego de una para provocada por la pandemia del coronavirus. La cantante de 34 años asombró a todos los asistentes con su espectáculo.

Adele se paró en el escenario con un vestido negro con detalles dorados e interpretó sus éxitos más conocidos como Set Fire To The Rain, Skyfall y Hello.

Tras una gran jornada en la que la artista compartió con sus fanáticos, Adele cerró su concierto con un acto de magia que dejó atónito a todo el mundo.

En los últimos segundos de la canción Love is a Game, Adele lanzó un beso al público y empezó a llover confeti rosado sobre ella. La cantante aprovechó el momento y desapareció del escenario por arte de magia.

- Por qué te gusta tanto Adele, ni que hiciera magia.



*Adelepic.twitter.com/UO2BiiMOhj — FER (@HourlyToxBlink) November 19, 2022

El acto de magia rápidamente se empezó a hacer viral en las redes sociales, confirmando que no es necesario crear grandes coreografías para realizar un concierto mágico.

El medio británico Daily Mail afirma que, durante su concierto, tanto su novio, Rich Paul y su hijo de 10 años estuvieron presentes.

Visita nuestros portales: