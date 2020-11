Enjuague bucal ‘mataría’ al coronavirus en 30 segundos, según estudio

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Cardiff, ubicada en Gales, Reino Unido, concluyó que el enjuague bucal puede eliminar el nuevo coronavirus en la saliva humana en un periodo de 30 segundos.

Los componentes que permitirían erradicar el virus serían: el cloruro de cetilpiridinio, el etanol, los aceites esenciales y la povidona yodada, que estaban presentes en los enjuagues bucales utilizados en el estudio.



Richard Stanton, investigador líder del trabajo científico, le manifestó a la cadena británica BBC que “en el laboratorio se replicaron las condiciones de la cavidad bucal y nasal en un tubo de ensayo”.



Además, agregó que esta no es la primera investigación que plantea que este tipo de líquidos puede suprimir diferentes tipos de coronavirus, incluyendo el SARS-CoV-2, causante de la pandemia que vive el mundo actualmente.



El estudio dejó claro que, aunque se muestran resultados favorables en la eliminación del virus en la saliva, no hay pruebas que demuestren que los enjuagues bucales puedan actuar como una cura o tratamiento contra el virus.



Los investigadores están realizando un ensayo clínico con pacientes del Hospital de Cardiff y se espera obtener los resultados a comienzos de 2021.



“Si bien estos enjuagues bucales erradican el virus de manera muy eficaz en el laboratorio, necesitamos ver si funcionan en los pacientes y este es el objetivo de nuestro estudio clínico en curso”, dijo David Thomas, profesor de la Universidad de Cardiff y miembro de la investigación, a la ‘BBC’.



Thomas también expresó que con los resultados del ensayo se podrá determinar “cuánto tiempo dura el efecto después de una sola aplicación de enjuague bucal en pacientes con coronavirus”.



Cabe resaltar que el estudio no ha sido sometido a revisión de pares, un paso clave en el que otros expertos evalúan y validan la calidad de las publicaciones científicas.



“La investigación aún no ha sido examinada por otros científicos, como es el proceso habitual de la investigación académica. Sin embargo, se ha enviado para su publicación en una revista”, añadió Stanton, quien hizo un llamado a continuar con las medidas de prevención para evitar el contagio.



“La gente debe seguir las medidas preventivas, incluidos el lavado de manos con frecuencia y mantener la distancia social”, concluyó.

Hasta este miércoles 18 de noviembre, se han registrado 55,6 millones de contagios por el nuevo coronavirus en el mundo y más de 1,34 millones de muertes.