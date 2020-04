Ejercicios respiratorios, solo bajo supervisión

LEA TAMBIÉN

J. K. Rowlling, la autora de Harry Potter, aseguró mediante Twitter que los ejercicios de respiración profunda la ayudaron a recuperarse del covid-19 en casa. Sin embargo, profesionales de la salud no aconsejan que enfermos con coronavirus realicen este tipo de ejercicios sin supervisión ni guía médica, pues no son aptos para todos los pacientes y la técnica es sumamente importante.

En la literatura médica aún hay mucho por investigar sobre el tratamiento del covid-19. El médico investigador Andrés Delgado Ron da a conocer que no existen estudios específicos de ejercicios respiratorios en pacientes con esta enfermedad. De lo que sí se ha hablado es del reclutamiento alveolar, una maniobra que se aplica en situaciones similares en las que el paciente tiene dificultades para respirar. La Guía de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda el tema.



“En síntesis, dice que se deben considerar los riesgos y beneficios, puesto que estas maniobras tienen efectos positivos (reclutar partes del pulmón que no están activas) y efectos negativos (el incremento de la presión puede causar daño en el tejido pulmonar)”, explica Delgado.



Este tipo de ejercicios, que se aplican a pacientes hospitalizados o en unidades de cuidados intensivos, sí pueden aliviar los síntomas del coronavirus porque mejoran la oxigenación momentáneamente. Además, contribuyen a fortalecer los músculos abdominales, lo que “ayuda a la capacidad y función respiratoria”, según la terapista Diana Proaño.



Ejecutar este tipo de maniobras no evitará el curso de la enfermedad ni el desarrollo de un cuadro de neumonía, porque, como aclara el médico, “el daño es específicamente celular y no tiene nada que ver con el reclutamiento alveolar”.



Por otro lado, Emilia Banderas, neumóloga de Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito y del Hospital Militar, dice que los pacientes de covid-19 con cuadros leves que estén recuperándose en casa no se deben mantener acostados todo el tiempo. Deben realizar ejercicio aeróbico moderado, en un espacio aislado, durante 20 minutos tres veces a la semana.

“El ejercicio siempre va a implicar respirar de forma un poco más profunda que cuando estamos en reposo. Además, al mantener cierto grado de actividad física, se evita el desa­condicionamiento físico”, expone Banderas.



También se evita el deterioro de la función pulmonar y el desarrollo de coágulos, ya que se ha visto que el covid-19 produce hipercoagulabilidad.

Disciplinas como el yoga enfocado en la respiración se aconsejan a enfermos leves como a sanos, de acuerdo con la neumóloga, pues “mejoran la capacidad torácica y del diafragma, fundamentales para la respiración”. Asimismo, dice que en China se ha implementado una guía de ejercicios de la disciplina del taichi para pacientes recuperados.



Las personas con una mayor capacidad pulmonar o mejor estado físico enfrentarían de mejor manera esta enfermedad. No obstante, las investigaciones todavía no han concluido si una mejor capacidad pulmonar de base está asociada a una mayor supervivencia.



El ejercicio físico y la meditación no deben descuidarse durante la cuarentena, pues el sedentarismo provoca un deterioro del estado físico general. Gracias a tutoriales en línea, se pueden seguir diferentes rutinas para mantener la salud del cuerpo.