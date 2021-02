El uso de doble mascarilla aumenta la protección contra el covid-19, dicen los CDC de Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) presentaron nuevos datos sobre el uso de mascarillas. La información revela que el uso de dos de estos implementos de bioseguridad puede mejorar la protección contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid-19.

Según explica CNN, el incremento de la protección se da cuando las personas utilizan una mascarilla de tela sobre una médica, como una quirúrgica desechable. La combinación "puede impedir que escapen el 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas", pues crea un mayor ajuste de la protección alrededor del rostro.



De acuerdo con información difundida por el diario The New York Times, las nuevas investigaciones de los CDC muestran que la transmisión del virus puede reducirse hasta en un 96,5% si tanto el individuo infectado con coronavirus como una persona no infectada usan la doble mascarilla para protegerse.



Asimismo, los CDC señalaron que la reducción del riego de contagio de coronavirus se mantiene si las personas utilizan mascarillas quirúrgicas que estén adecuadamente ajustadas al rostro.



Los investigadores descubrieron que, por si solas, las mascarillas quirúrgicas pueden brindar una mayor protección si los bordes de las mismas son doblados hacia adentro y si se anudan los cordones de las orejas donde se unen con la tela.



De acuerdo con los CDC, una mascarilla utilizada de esta manera puede bloquear el 63% de los aerosoles que pueden contener coronavirus, de no usarse así, la protección es del 42%.



Los hallazgos fueron publicados este 10 de febrero del 2021 en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC. La doctora Rochelle P. Walensky, directora de los CDC, anunció los descubrimientos durante el resumen informativo del coronavirus de la Casa Blanca.

De acuerdo con CNN, los métodos investigados fueron probados por los CDC desde enero de este 2021. El incremento de la protección se da si es que las personas se aseguran de que las mascarillas estén bien ajustadas a los contornos de la cara, pues solo así se evita "que el aire y las partículas se escapen de los huecos de alrededor de los bordes de la mascarilla".