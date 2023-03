Cada 22 de marzo se recuerda la importancia del cuidado y el derecho a su acceso en todo el mundo. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Este miércoles 22 de marzo, es una fecha conmemorativa a nivel mundial que permite tomar conciencia de unos de los recursos naturales más importantes e imprescindibles para la vida del ser humano.

Se trata del Día Mundial del Agua, fecha que fue instaurada en 1992 a través de una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este 2023, la campaña de la ONU insta a las personas a que sean el cambio que quieren ver en el mundo. A través de una antigua fábula procedente del pueblo quechua de Perú en la que una colibrí transporta gotas de agua para extinguir un gran incendio, la campaña anima a las personas a aportar su granito de arena para contribuir a resolver la crisis del agua y el saneamiento.

¿Por qué es importante celebrar este día?

Además de su fundamental importancia para la supervivencia de los seres vivos, el agua también desempeña otras funciones vitales, como por ejemplo, es un factor determinante en la producción de alimentos debido a que las plantas necesitan de esta para su crecimiento.

Así mismo, es un recurso esencial utilizado por la industria para la producción de energía y bienes, y es imprescindible para garantizar la limpieza y saneamiento de nuestras comunidades.

No obstante, el acceso al agua potable y su gestión sostenible todavía son desafíos de gran envergadura para muchas comunidades en todo el mundo. Su falta de acceso puede generar problemas de salubridad, mientras que la gestión inadecuada del agua puede dar lugar a problemas de escasez y contaminación.

¿Qué se celebra el 22 de marzo en Ecuador?

Al igual que a nivel mundial, el 22 de marzo es el Día del Agua.

Según el Ministerio del Ambiente, el agua está asociado a la satisfacción de necesidades básicas, a la irrigación para sembríos y producciones y como generadora de energía eléctrica.

Cifras alarmantes

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 30% de este líquido que se produce en el mundo se pierde a través de fugas, derroches y mal uso.

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 2 200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable y cerca de 4 200 millones no cuentan con servicios de saneamiento básico. De hecho, de acuerdo con Unicef, "297 000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable".

No obstante, en medio de estos datos surge la duda de ¿cuánta agua puede llegar a consumir un ser humano?

Pues bien, de acuerdo con la OMS, una persona necesita un mínimo de 20 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas de higiene y consumo. No obstante, la página oficial sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento de la Onu argumenta que esto no es suficiente, pues "para garantizar la plena realización del derecho, los Estados deben aspirar a por lo menos 50 a 100 litros por persona por día".

Esto, en gran parte, porque un ser humano puede gastar hasta 142 litros de agua al día.

Según datos brindados por la fundación Aquae, una persona consume entre 136 y 142 litros diarios. Estos se dividen en actividades como tomar una ducha (la cual puede llegar a gastar entre 5 y 8 litros por minuto), descargar el inodoro (lo cual consume 5 litros por descarga en las cisternas moderna, y 9 litros en los antiguos) o incluso lavar ropa en lavadora (cuestión que puede gastar hasta 50 litros de agua).

