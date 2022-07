Pasajeros abandonan un perro con una carta de instrucciones en taxi en Colombia

El taxista acogió al perro que fue abandonado en su vehículo. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com y Agencias

Un taxista colombiano compartió su historia en las redes sociales, relató que encontró un perro en una caja y una hoja con instrucciones. Este jueves 28 de julio de 2022 le contamos los detalles.

Según el mensaje publicado en Facebook, el taxista prestó sus servicios de transporte a unos ciudadanos que llevaban una caja, cuando le pidieron acercarse a un centro comercial Plaza Imperial ubicado en Bogotá, para sacar dinero de un cajero.

El conductor esperó por casi una hora y las personas no regresaron, entonces se fijó que en el asiento trasero había un perro y un papel escrito a mano con una lista de tareas y cuidados para la mascota.

Junto al perro estaba una carta con instrucciones de cuidado. Foto: Cortesía

Carta de instrucciones

En la hoja encontrada se detalla los cuidados para la mascota, como horas de salida, las porciones de comida que se deben servir, entre otras recomendaciones.

Limpiar patas después de cada salida.

Servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio).

No soltar correa por ninguna razón.

Mantener con agua.

Tratar de no jugar con las manos con él.

Si se pone gruñón por ponerle pechera darle media galleta.

Tener cuidado con puertas pues se sale.

El sábado mezclar su comida con un sobre y dárselo.

Debe sacar el animal: 5:30, 10:00, 14:00 y 20:30

En varios medios locales se difundió que el taxista sigue en busca de los dueños del animal, aunque en continuará cuidandolo.

"Este perrito ya está viejito. No lo voy a abandonar pero si el dueño me está viendo...espero me busque", dijo el taxista.