Padre interrumpe boda al descubrir infidelidad de su futuro yerno

Imagen referencial. Un padre descubrió la infidelidad del prometido de su hija e irrumpió el día que se casaba con otra mujer.

El Tiempo de Colombia

En redes sociales circula un video de un hombre que entra a interrumpir un matrimonio que se estaba llevando a cabo en la región conocida como Choluteca, Honduras, debido a que su yerno se estaba casando con otra mujer que no era su hija.

En la grabación, que ya es viral en las plataformas digitales, se ve el momento en el que el hombre, notablemente enfurecido, entra a la ceremonia gritando airadamente para impedir que quien iba a ser el futuro esposo de su hija se casara con otra persona.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda hijos de p* (...) te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, ¿qué me vas a decir, que no ahora? Me fuiste a pedir su mano, mereces morir”, expresó el sujeto.

“Mi hija es ingeniera, no es cualquiera. No me voy a callar”, agregó.

Según comentó, dijo que se enteró de la situación cuando se encontraba trabajando, por lo que decidió contarle a su hija y dirigirse al lugar de la celebración para encarar al presunto infiel y evitar que siga engañando a otras mujeres.

La publicación ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones, 757 mil 'Me gusta' y cerca de 13 000 comentarios de internautas que dejaron sus reacciones en la caja de comentarios.

“Más padres así en este planeta”, “En ese momento se sintió el verdadero terror”, “Yo como papá hubiera hecho exactamente lo mismo”, “Qué lindo ese papá, tiene bien puesto el título” y ese padre que defiende a la hija y encima les refriega el título en la cara a los demás”, fueron algunas interacciones.

