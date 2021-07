Cliente quiso aprovechar comida buffet, pide 15 platos de pasta y al solicitar 8 más lo echan del restaurante

Redacción Elcomercio.com

Se conoce como ‘buffet’ o tenedor libre, a la comida servida sobre una amplia mesa, que consiste en que los clientes la consuman a su discreción. De acuerdo con esta oferta, cada persona puede elegir con libertad la cantidad y tipo de alimentos que se le antoje.

Generalmente, varios establecimientos de comida incorporan esta llamativa modalidad a cambio de un monto de dinero previamente cancelado, y bajo ciertas condiciones, como las de siempre terminar todo el contenido del plato, o no compartirlo con nadie más. Estrategias comerciales dirigidas a los clientes con gran apetito y capacidad en sus estómagos.

Precisamente uno de estos clientes, rebasó el límite pensado por los dueños del restaurante estilo buffet Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, en Sao Paulo, Brasil. Tal es así que, el hambriento comensal, luego de haber consumido 15 platos y pedir otros ocho adicionales, fue sacado del establecimiento.

El suceso, dado a conocer por su protagonista, João Carlos Apolonio, el pasado 15 de julio de 2021, en su perfil personal de Instagram, @jc_apoloniopinturas, se ha vuelto viral por lo insólito del hecho, y por la actitud del restaurante.

Según reseña el medio digital Milenio, el mentado establecimiento tenía una promoción ‘buffet’ donde el cliente podía comer todo lo que quisiera por un costo de 19,90 reales (USD 3,89, aproximadamente al cambio de este 18 de julio del 2021). Tal oferta atrajo la atención de Apolonio, quien trabaja como pintor y en obras de construcción, el cual se encontraba en búsqueda de un lugar donde comer a un bajo costo.

@jcpinturas1.000 Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro 😋😋🤣🤣🤣🤣Segui lá meu Instagram @jc_apoloniopinturas ♬ som original – Jcpinturas1.000

“Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron, fueron cinco lasañas, tres ñoquis y dos pastas“, comentó Apolonio, citado por Milenio.

Si bien el mesero pensó que el hombre no podría con tanta comida, e incluso le advirtió que si no terminaba con lo pedido debía pagar una multa de 9,90 reales (USD 1,93), este le respondió con una sonrisa que: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer“, según se cita en diario El Clarín.

A pesar de que el pintor dijo que no tenía mucha hambre, porque había desayunado ocho panes -según contó a medios locales- debido a su actividad laboral, que demanda un alta cantidad de energía, luego de la tanda inicial de platillos, pidió tres ñoquis rellenos y dos pastas.

Aunque, para intentar llenarlo, le sirvieron platos más cargados, Apolonio pidió ocho más, los que serían los finales; sin embargo, en lugar de los alimentos, apareció un gerente quien le solicitó que se retirara.

“Él me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”, contó el hambriento pintor, reseñado por Clarín.

Indignado, Apolonio sacó su teléfono y contó lo que había pasado, mientras mostraba los 15 platos que había dejado vacíos y expresaba su insatisfacción, subiendo luego el video a Internet.

La publicación se viralizó en poco tiempo, siendo compartida por varios internautas en TikTok, Facebook e Instagram, llegando también a medios locales brasileños.

Para bajar las críticas generadas en redes sociales, y limar asperezas, los encargados del restaurante afirmaron que Apolonio era cliente frecuente y lo invitaron a comer nuevamente en su establecimiento, ocasión que fue aprovechada por el pintor para consumir 35 platos, y registrarlos en un nuevo video viral, en el que se puede apreciar torres de platos vacíos y un satisfecho cliente.