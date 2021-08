MTV potenció la música en clave audiovisual

La transmisión de MTV Latinoamérica se inició con We Are Sudamerican Rockers, de Los Prisioneros, de Chile. Foto: Captura

Gabriel Flores Redactor (O)

The Buggles fue una banda británica de new wave -un término que se usa para englobar a varios estilos pop rock de fines de la década de los 70- cuya música e historia quizás hubiesen pasado inadvertidas para las nuevas generaciones si no fuera por lo que sucedió el 1 de agosto de 1981.

Ese día, MTV decidió iniciar sus transmisiones con el videoclip ‘Video killed the radio star’ de The Buggles; sencillo que la banda lanzó en 1979 y que llegó a ser el número uno en las listas del Reino Unido.

La transmisión de este videoclip, al que le siguió ‘You Better Run’, de Pat Benatar, significó el inició de un nuevo momento en la historia del consumo masivo de música; por primera vez un canal de televisión ofrecía la emisión de videos musicales, con un corte más cinematográfico y contenido relacionado, las 24 horas.

Cobijado bajo el eslogan “Nunca volverás a ver la música de la misma manera”, MTV comenzó una revolución en la industria musical que impulsó la carrera de varios solistas y bandas emergentes, pero también de artistas consagrados como Michael Jackson, Madonna, Queen, ABBA y Duran Duran, que rotaban con frecuencia en el canal.

Asimismo, impulsó el desarrollo de la industria de los videoclips; producciones que se volvieron imprescindibles en el momento de promocionar una nueva canción. Esto propició una evolución en la carrera de los artistas; ya no era suficiente que se pararan en el plató de un escenario a interpretar sus temas mientras una cámara los registraba, sino que tuvieron que desarrollar aptitudes histriónicas. Sin duda, uno de los artistas que más réditos sacó de este nuevo momento de la industria musical fue Jackson, quien se convirtió en la estrella de videoclips como Billie Jean y Thriller.

El consumo de la música en formato audiovisual que MTV promovió durante sus primera dos décadas de existencia también ayudó a posicionar la figura del VJ (videojockey) -creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo ‘loops’ de video con música- y de los presentadores de televisión especializados en distintos géneros musicales.

MTV Latinoamérica, que comenzó sus transmisiones en 1993, tuvo varios presentadores que marcaron una época, entre ellos la argentina Ruth Infarinato, el chileno Alfredo Lewin, el mexicano Gonzalo Morales y la cubano-estadou­nidense Daisy Fuentes, que conducía un programa llamado ‘MTV Internacional’.

Entre los hitos que el canal fue marcando dentro de esta industria hay que sumar la creación de los MTV Video Music Awards, para destacar a los mejores videos musicales del año. La primera edición se celebró en 1984 y tuvo como protagonista a Madonna, que apareció en el escenario sobre un pastel de bodas gigante interpretando Like a Virgin; esa noche usó un vestido de novia con un velo y un cinturón que tenía escrita la frase Boy Toy.

En 1989 apareció ‘MTV Unplugged’, un programa de conciertos en formato acústico, que con el paso del tiempo se ha convertido en un sello de la industria que ha refrendado el éxito y la popularidad de varios artistas. Entre las grabaciones icónicas están la de Nirvana, Alice in Chains, Kiss, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins, Sting, Paul McCartney, Eric Clapton, Metallica y Bruce Springsteen.

En Latinoamérica, los primeros en grabar en este formato fueron Los Fabulosos Cadillacs, en 1994; ese mismo año tambiéns se grabó el ‘unplugged’ de la banda mexicana Los Caifanes; estas presentaciones tuvieron la particularidad de que las canciones fueron interpretadas de forma eléctrica.

Durante los primeros años de la década de los 90, MTV vivió su edad de oro, que estuvo acompañada por la popularidad que alcanzó ‘Beavis and Butt-Head’, un programa de dibujos animados creado por Mike Judge y protagonizada por dos jóvenes rockeros que comentaban videos musicales en un tono sarcástico.

Después de varios lustros conquistando audiencias por todo el mundo con sus programas musicales, llegó un periodo en el que el canal se alejó de sus orígenes y apostó por los ‘reality shows’. Ese momento coincidió con nuevos cambios en la industria musical, como la aparición de las descargas de MP3; cambios que continúan hasta la actualidad con la proliferación de servicios de ‘streaming’ de música, como Spotify.

Hubo un momento de la historia de la industria musical en el que bastaba con encender la televisión y hacer ‘zapping’ hasta dar con el canal indicado -durante varios años, en el país MTV estuvo en señal abierta- para encontrarse con la música de las bandas más populares del momento; ahora, esos ‘hits’ están en diferentes plataformas digitales y redes sociales y al clic de un teléfono celular.

En medio de un mundo en el que, en apariencia, el consumo de videoclips es más ‘democrático’, pero al mismo tiempo más individual y solitario, quizás resulte interesante hacer un repaso por la memoria audiovisual que cada uno tiene para recordar en dónde estaba y junto a qué personas vio, por ejemplo, la transmisión de ‘We Are Sudamerican Rockers’, de Los Prisioneros, el video con el que abrió la programación de MTV Latinoamérica.

Esa memoria compartida, sin duda, es la que cambia el valor que tiene hasta la fecha el consumo de un video musical, o de cualquier producto que venga de la industria cultural.