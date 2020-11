Siete consejos para superar la fatiga pandémica causada por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El médico Elmer Huerta abordó el concepto de la fatiga pandémica que se refiere a la fatiga mental que afecta la salud de millones de personas en el mundo, más allá de quienes directamente se contagiaron con el virus del covid-19.

Elmer Huerta, prestigioso oncólogo peruano, médico y comunicador radicado en Estados Unidos, explicó en un podcast especial de la CNN, denominado 'Coronavirus: Realidad vs. ficción' el nuevo concepto de fatiga pandémica donde identificó las causas del nuevo mal que aqueja a la población mundial.



La fatiga pandémica es la sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona y cuyo origen está en el impacto que ha causado el nuevo coronavirus covid-19 en su vida. Su causa está en los cambios en el estilo de vida relacionados con las cuarentenas parciales o totales, la ansiedad producida por el miedo a contagiarse, las constantes noticias de las desgracias causadas por la enfermedad, el temor a perder el trabajo, la soledad por la falta de contacto con familiares y amigos, y la misma sensación de desesperanza por no avizorar una terminación inmediata de la pandemia, sostiene el médico.



Sentirse mentalmente agotado, indefenso, triste, preocupado, frustrado e irritable, trastornos del sueño, del apetito y la concentración mental, además de nerviosismo, irritabilidad, falta de motivación para hacer las cosas que a uno le gustan, y querer apartarse de los demás son síntomas de la fatiga pandémica.

La apatía, la desesperanza y, sobre todo, una desmotivación creciente y general por protegerse o informarse sobre el covid-19 son los principales efectos que genera.



Los mensajes de las autoridades que antes eran efectivos, como insistir en el lavado de manos, el uso de mascarillas o el distanciamiento físico, ya no calan igual. Y cuando la situación lleva a restricciones del todo o nada, “es más probable que las personas se rindan fácilmente y vuelvan a comportamientos muy peligrosos”, dice la OMS.