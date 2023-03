Pedro Pascal y Bella Ramsey, durante la serie 'The Last of Us'. Foto: Archivo

La nota de Pedro Pascal a Bella Ramsey se volvió viral en la red social TikTok. El actor chileno, protagonista de la afamada serie 'The Last of Us', le escribió un mensaje después de que ella publicará sus sensaciones sobre actuar en la primera temporada.

La artista reveló sobre la nota al medio USA Today en octubre de 2022. Sin embargo, esta información se volvió viral tras aparecer recientemente en la red social TikTok.

Un usuario reprodujo la nota y, hasta este 10 de marzo de 2023, tenía más de tres millones de vistas.

En USA Today, Ramsey contó que actuar en la serie cambió parte de su vida. Eso porque tuvo que disparar durante casi todo un año de grabación.

Ramsey mencionó la nota a USA Today mientras hablaba sobre cómo filmar 'The Last of Us' ha sido "una gran parte de mi vida". "Disparé durante todo un año, que es bastante tiempo cuando solo has vivido 19 años", contó la actriz. Por esto, Pascal le escribió una nota que ahora es viral por el contenido.

"Pedro me escribió una tarjetita al final". Decía: "Qué interesante que algo tan grande y que cambia la vida suceda tan temprano en tu vida y tan tarde en la mía".

La actriz añadió: "Pensé que era una observación muy dulce y simplemente la pasé de lo mejor".

Una nota que generó reacciones

En la red social TikTok los usuarios mostraron sus reacciones.

"Pedro Pascal solo demuestra que tiene alma de padre", escribió un seguidor de la serie. "Mis ojos están sudando mucho", expresó otro usuario.

En la serie, Pedro Pascal asume un rol de padre con Ramsey en la búsqueda de una solución para acabar con el caos por un hongo que atrapa la mente de las personas.

Pedro Pascal y su momento

El chileno es uno de los actores del momento tras su interpretación en la serie 'The Last of Us'. También participó en 'The Madalorian'.

Por esto, fue invitado a presentar los Premios Oscar, este domingo 12 de marzo de 2023.

Con la presencia de Pascal y otros actores de diversidad de edades y trayectorias, la Academia quiere atraer a un público más amplio. La organización quiere así captar la atención de las generaciones más jóvenes, tras varios años con audiencias a la baja de esta gala.

Antes también se anunció a la actriz Halle Bailey, famosa desde que se supo que será la protagonista de la versión en carne y hueso de 'The Little Mermaid'.

