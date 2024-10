La anticipación por ‘Joker 2: Folie à Deux’ ha sido palpable desde que se anunció la secuela del aclamado filme de 2019.

La película original, protagonizada por Joaquin Phoenix, no solo fue un éxito de taquilla, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, con la adición de Lady Gaga al elenco, las expectativas han alcanzado nuevas alturas. Según las primeras reacciones, la película no decepciona, pero tampoco ha generado el mismo impacto que la primera.

Actuaciones que brillan en ‘Joker 2: Folie à Deux’

Joaquin Phoenix regresa como Arthur Fleck (‘Joker’), para ofrecer una actuación que, según los críticos, es tan intensa y cautivadora como en la primera entrega.

Lady Gaga, por su parte, se une al elenco como Harley Quinn, para aportar una nueva dimensión al personaje. Su química en pantalla ha sido destacada como uno de los puntos fuertes de la película. Según un artículo de Rotten Tomatoes, Phoenix brilla nuevamente en un papel que es “perturbador, emocionante y profundamente inquietante”.

Un enfoque musical sorprendente

Una de las sorpresas más grandes de ‘Joker 2’ es su enfoque musical. La película incorpora números musicales que, según los críticos, son “bien ejecutados e increíblemente entretenidos”, según se cita en la misma fuente. Este giro ha sido recibido con opiniones divididas, pero muchos coinciden en que añade una capa adicional de profundidad a la narrativa.

Según una reseña de la revista Rolling Stone, el director Todd Phillips pudo haber optado por una solución sencilla para la secuela, pero decidió arriesgarse. En lugar de replicar el estilo de la primera entrega, el dúo avanzó con la historia de Fleck a través de un musical al estilo de MGM, con Phoenix y Lady Gaga cantando clásicos y bailando.

Reacciones de la crítica

Las primeras reacciones de la crítica han sido variadas. Algunos elogian la audacia de Todd Phillips al dirigir una secuela que desafía las expectativas, mientras que otros sienten que no alcanza el impacto de la primera película. Sin embargo, la mayoría coincide en que ‘Joker 2’ es una obra maestra audaz y fascinante. Un periodista de DiscussingFilm, citado por Gamesradar, describió la película como “una obra maestra audaz, atrevida y fascinante”.

Expectativas y futuro de la saga

Con el estreno de ‘Joker 2’, las expectativas sobre el futuro de la saga son altas. La película no solo expande el universo del Joker, sino que también plantea preguntas sobre la dirección que podría tomar en futuras entregas. La combinación de actuaciones estelares y un enfoque narrativo innovador sugiere que esta saga tiene mucho más que ofrecer.