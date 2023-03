Ben Affleck reveló el 'cameo' de Gal Gadot eliminado de 'The Flash'

Ben Affleck, en su papel de Batman en la cinta 'The Flash'. Foto: Internet

Redacción Tendencias (I)

Ben Affleck, actor que interpretará a Batman en la nueva película 'The Flash', hizo un 'spoiler' de la cinta al revelar detalles del 'cameo' eliminado de Gal Gadot.

"No quiero dar un spoiler, pero en una escena me atrapan y Wonder Woman me salva durante una conflagración con algunos tipos malos. Y ella me salva por... Quiero decir, estoy seguro que es spoiler", contó en el podcast Smartless.

"Así que, lo que sucede es que Batman divulga algunos de sus sentimientos reales sobre su vida y su trabajo... Yo estaba como, 'Espera un minuto... ¡Lo tengo!", añadió Ben Affleck.

Wonder Woman es un personaje interpretado por la actriz Gal Gadot en algunas películas del universo de los superhéroes de DC.

Ben Affleck contó que Gal Gadot aparece en esta escena, pero esta se eliminará de la producción final por parte del director Andrés Muschietti.

'The Flash', dirigida por Muschietti, tendrá la actuación de Ezra Miller como 'Flash'. También aparecerán en escena Affleck como Batman y Michael Keaton, también como el 'caballero de la noche', pero envejecido.

'The Flash' y su estreno

La película del universo de DC hará su estreno en las carteleras el 16 de junio de 2023. Ese mismo día, se la espera en las salas de cine de Ecuador.

El héroe escarlata viajará en el tiempo para salvar a su madre. Sin embargo, esto ocasionará una revolución en el universo DC. Otros artistas que aparecerán en la cinta serán Michael Shannon (general Zod), Antje Traue (Faora), Kiersey Clemons (Iris West) y Maribel Verdú y Ron Livingston (Nora y Henry Allen), padres del protagonista.

Visita nuestros portales: