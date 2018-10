La leyenda del asesino Michael Mayers renace en 'La noche de Halloween'

LEA TAMBIÉN

En un momento de la película, Jamie Lee Curtis confiesa que cada noche, durante los últimos 40 años, ha estado rezando para que Michael Myers lograra escapar del sanatorio mental en el que ha estado recluido, tras la masacre de 1978, con el firme propósito de cobrar venganza.

Con el estreno de ‘La noche de Halloween’, el milagro ha sido concedido y Curtis vuelve a retomar su papel como Laurie Strode, en la secuela que decide dejar de lado las nueve películas que alimentaron la famosa saga, para reiniciar la franquicia y retomar la historia desde los acontecimientos de la primera cinta.



En aquel filme, con el que el director John Carpenter marcó un hito, el personaje de una Jamie Lee Curtis de apenas 20 años fue el único sobreviviente del brutal ataque del asesino serial. Desde entonces, Laurie no ha podido superar el trauma y se ha estado preparando para un eventual encuentro con su némesis.



La revancha parece que llega finalmente bajo la dirección de David Gordon Green, quien debuta en el cine de psicópatas asesinos, en un subgénero conocido como ‘slasher’, al que también pertenecen personajes como Jason Voorhees o Freddy Krueger, entre otros.



El regreso de Curtis no es suficiente para poner a flote una película que se instala en la comodidad de la nostalgia, la reverencia y en su propio manual de estilo, sin atreverse a proponer algo más, que enriquezca la mitología del carnicero de Haddonfield.



El guion desaprovecha la figura atemporal que representa la máscara y los rincones de un perfil aún sin explorar y se queda con un personaje plano, que cumple con el macabro, pero previsible recorrido, durante la noche de Halloween y al ritmo del clásico tema compuesto por Carpenter, impulsado nada más que por una ‘maldad en estado puro’. En ese contexto, los demás personajes que circulan en la pantalla no tienen más mérito que ser instrumentos que impulsan el encuentro entre Laurie y Myers.



Los convencionalismos de la historia quieren ser compensados con el tradicional espectáculo sangriento, entre los que se deslizan guiños a los fans y contados momentos de tensión.



Pero en ese desarrollo también queda en evidencia una serie de momentos que desafían la lógica y la credibilidad, de un clásico que resucita pero que no evoluciona.

