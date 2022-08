Curiosity, 10 años en Marte

Este 6 de agosto se cumplió 10 años de la llegada a Marte del vehículo robotizado Curiosity, con la misión de probar ambientes pasados propicios para la vida en la superficie del planeta rojo.

Curiosity despegó a bordo de un cohete Atlas 5 el 26 de noviembre de 2011 y viajó a lo largo de nueve meses por el espacio, recorriendo 482 millones de kilómetros.

La exitosa llegada del rover fue todo un hito de la tecnología, condensada en siete minutos de vertiginoso descenso desde la órbita, en los que fue reduciendo velocidad con una combinación de paracaidas, retrocohetes y llegada a superficie asistido por correas de sujección.

El objetivo inicial era que el rover trabajara a lo largo de dos años realizando una expedición geológica en el Monte Sharp, una elevación sedimentaria en medio del cráter Gale, situado justo al sur del ecuador marciano. Tras recorrer el cráter, Curiosity sigue actualmente explorando la ladera del monte con sus cámaras e instrumentos de recogida y análisis química de muestras.

Happy “landiversery" @MarsCuriosity! For 10 years, Curiosity has worked to reveal the potentially habitable climate of ancient Mars.



To celebrate, we’re breaking down 5 of the most significant discoveries made using the rover’s suite of #astrobiology instruments. A thread 🧵: pic.twitter.com/nb5nVb37iL