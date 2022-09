Cría de un raro okapi nace en Oklahoma

El zoológico de Oklahoma anunció el nacimiento de la cría de okapi. Hicieron el feliz anuncio a través de sus redes sociales.

El nacimiento ocurrió el 7 de septiembre de 2022 en horas de la madrugada. Esta especie está en peligro de extinción.

“¡Cuatro pezuñas y todo orejas! Estamos celebrando el nacimiento de una rara cría de okapi en peligro de extinción”, señala el comunicado del zoológico.

Este se caracteriza por su apariencia, ya que tiene una cabeza parecida a la de una jirafa, cuerpo como un caballo y parches con rayas como las de cebra.

