Chatbot de inteligencia artificial aprueba examen de MBA

El chatbot de una compañía de investigación de inteligencia artificial tomó el examen final de MBA de una prestigiosa escuela de negocios de Estados Unidos y lo aprobó.



Christian Terwiesch, profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, publicó sus impresiones en una investigación para el Instituto Mack, del cual es codirector. Allí destaca las habilidades del chatbot GPT3 de OpenAI.



Este chatbot ya había asombrado y aterrorizado a Internet con su capacidad para escribir ensayos académicos, discursos y responder preguntas profundas sobre la vida. También ha demostrado que es capaz de realizar tareas profesionales como escribir códigos de software y preparar documentos legales.



Pero en esta ocasión su capacidad fue probada con un examen final de un curso básico típico de MBA (Master of Business Administration), Gestión de operaciones. Las preguntas del examen se cargaron tal como se usaron en un entorno de examen final y luego se calificaron.

I had @OpenAI Chat GPT3 take my @Wharton Operations Management MBA exam. It got a B/B-. Is that good or bad news? Can we replicate this at other schools / subjects? Some implications are in this @MackInstitute report https://t.co/fFeNVyddGc pic.twitter.com/e990xUmD6u