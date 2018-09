La influenza equina no tiene riesgos para la salud humana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras la confirmación de siete casos de influenza equina en el país, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) hizo un llamado a tomar medidas con el fin de evitar su propagación. La enfermedad afecta a la familia de los équidos como caballos, asnos, mulas y cebras.

“Es una enfermedad altamente contagiosa y virulenta con bajas tasas de mortalidad”, explicó el médico veterinario Dennis Ramos. El especialista indicó que la principal preocupación, cuando se confirma un caso de gripe equina, es la rápida propagación. En apenas un día el virus puede afectar al 80% de un establo.



El período de incubación dura de uno a tres días y, posteriormente, aparecen los primeros síntomas. Los animales presentan fiebre de entre 39 y 41 grados, mucosidad, tos seca y dolorosa. También se puede ver debilidad, decaimiento, pérdida de apetito, dolores musculares, dificultad para caminar y complicaciones por infecciones oportunistas.



Los individuos infectados no pueden realizar su trabajo regular. “En el aspecto deportivo en el que el ejercicio es permanente, los animales no pueden entrenar”. La recomendación es mantenerlos aislados y en reposo. Para el tratamiento, los médicos veterinarios controlan los síntomas como la secreción nasal y la fiebre.



“La ventaja es que el virus no muta, lo que evita que afecte al humano como en el caso de otras gripes como la aviar”, dice Ramos. De hecho, la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) dice que el virus ha infectado a personas en laboratorios. Asimismo, un reducido número de personas que habían estado en contacto con caballos infectados desarrolló anticuerpos, pero ninguna contrajo la enfermedad.



Las medidas que estableció Agrocalidad para evitar la propagación de la enfermedad incluye la cancelación de eventos deportivos ecuestres, rodeos, eventos de recreación como cabalgatas, festivales equinos y festejos taurinos en los que participen caballos por 30 días.



También dispuso la ubicación en cuarentena de animales nuevos en los predios, limpieza y desinfección diaria de los establos, corrales y equipos ecuestres, destrucción de camas y alimentos potencialmente infectados, reposo de los caballos enfermos, adecuación de instalaciones con agua fresca y ventilación. Además el organismo indicó que la prevención también incluye la vacunación en los lugares donde no se hayan confirmado casos de la enfermedad.