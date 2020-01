Brasil descarta casos de coronavirus y pide a la población evitar el 'pánico'

LEA TAMBIÉN

El gobierno brasileño indicó el jueves 23 de enero del 2020 que hasta ahora no se detectó en el país ningún caso de coronavirus y pidió a la población “no ceder al pánico”, que podría provocar discriminaciones con personas de origen chino.

“En este momento, no hay ningún caso sospechoso de coronavirus en Brasil”, declaró en una conferencia de prensa en Brasilia el secretario sustituto de Vigilancia Sanitaria, Júlio Croda.



Croda indicó que se había examinado a cinco pacientes (en Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo, Rio Grande do Sul y Santa Catarina), pero que ninguno de ellos se ajustaba a la definición de casos sospechosos dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .



Esa definición, por el momento, descarta que un paciente con síntomas respiratorios o fiebre tenga coronavirus si no estuvo en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia, o en contacto con alguna persona infectada por el virus.



“No hay ningún riesgo, hoy en día, de que ese virus se propague” en Brasil, añadió, admitiendo que la OMS podría modificar sus criterios de diagnóstico.



Croda insistió en la necesidad de “esclarecimiento, porque [la situación] genera mucho pánico en la población” , y pidió “evitar” esa actitud porque ello llevaría a “discriminar a chinos por el hecho de estar con gripe”.



El funcionario precisó que el gobierno brasileño trabaja hasta ahora con un nivel de alerta 1 (el mínimo de una escala de tres) , que no prevé dispositivos de “segregación” en las llegadas de los aeropuertos. “No hay ninguna evidencia como para separar y segregar a personas que llegan a Brasil”, declaró.