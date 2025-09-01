La noche del 30 de agosto de 2025 quedó marcada en la memoria de las más de 50 mil personas que asistieron al Foro GNP de Ciudad de México.

Shakira sorprendió a su público al invitar a Belinda al escenario y juntas interpretar la balada Día de enero. El dueto no solo generó una ovación inmediata, también dio forma a uno de los momentos más icónicos de la cultura pop reciente.

Más noticias:

Lo que no se vio de Belinda y Shakira en México: la colaboración que hizo historia

Aunque los videos del instante se hicieron virales, hubo detalles detrás de escena que fortalecieron la complicidad entre ambas artistas.

Antes de salir al escenario, Belinda recibió un ramo de rosas multicolor acompañado de una tarjeta escrita por la propia Shakira.

“Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres. Con mucho cariño, Shak”, decía el mensaje.

La intérprete de Luz sin gravedad no ocultó su emoción y compartió con su equipo la sorpresa.

No te pierdas de leer: Shakira, al borde de las lágrimas, conmueve con un poderoso mensaje a Chris Martin

El look de Belinda que impactó en el Foro GNP

La presentación tuvo también un fuerte componente estético. Belinda apareció con jeans blancos decorados con plumas, combinados con un crop top brillante y plataformas que realzaron su figura.

Shakira, en cambio, optó por un atuendo platinado acompañado de sus característicos tenis, reafirmando su estilo enérgico y cercano al público.

Te puede interesar: Shakira cantó su balada más icónica en español en el prime time de Estados Unidos

Ensayos llenos de complicidad y apoyo mutuo

Los ensayos previos dejaron claro que la química no se limitaba a la tarima. Fotografías en redes sociales mostraron a ambas artistas entre abrazos y risas durante las pruebas de sonido.

Una colaboración que hizo historia en la música pop

Sobre el escenario, la unión de voces transmitió fortaleza y sororidad, generando una respuesta eufórica en el público. El cruce de generaciones y estilos convirtió el momento en un homenaje a la música pop en español.