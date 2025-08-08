En un concierto cargado de emoción y momentos inesperados, Shakira dejó sin aliento a sus fans en Los Ángeles con un gesto que quedará grabado en la memoria de muchos. ¿Qué hizo la colombiana?

La artista colombiana dedicó unas sentidas palabras de gratitud a Chris Martin, vocalista de Coldplay y amigo incondicional. Este artista ha sido un apoyo clave en su vida en los últimos años.

Desde el arranque del show, la intérprete mantuvo a la multitud expectante. Con una sonrisa cómplice, reveló el motivo del detalle especial que le preparó.

“Hoy mi color favorito es el amarillo”, dijo, haciendo un guiño directo a la icónica canción Yellow. Quienes conocen la estrecha amistad entre ambos captaron la referencia de inmediato.

Acto seguido, Shakira abrió su corazón. “La canción que sigue va para todos ustedes que han estado pendientes de mí cuando no estaba en mi mejor momento. Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”.

El mensaje de Shakira que conmovió a los fans

Visiblemente emocionada, continuó. “Muchas gracias por tratar de arreglarme. Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”, aludiendo a Fix You. Ese es uno de los temas más emblemáticos de Coldplay.

Así es la relación entre Shakira y Chris Martin

La relación entre Shakira y Chris Martin trasciende los escenarios. Después de su separación con Gerard Piqué, la cantante ha contado cómo el británico estuvo pendiente de ella día tras día, llamándola para brindarle apoyo y ánimo.

Recientemente, compartió en redes la calidez de ese vínculo con una fotografía tomada en el camerino. Los dos aparecen sonrientes y cómplices.

