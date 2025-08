Los Ángeles aún no se oscurecía cuando el SoFi Stadium comenzó a recibir a los asistentes del concierto de Shakira de este lunes, 4 de agosto de 2025. Entre colores, lentejuelas, brillos, sombreros y acentos diversos: la fiesta era latina. En su primera noche, Shakira dio espectáculo, dio baile, dio performance y luces, pero ¿el audio quedó en deuda?.

La apertura: la banda telonera del concierto de Shakira emocionó

La cita era a las 19:30. El show de bienvenida empezó casi puntual. La agrupación estadounidense Black Eyed Peas arrancó como telonera de Shakira. ¿El público se lo esperaba? No. A pesar de que estaban anunciados en el cártel oficial, no se entendió que iban a ser los encargados de abrir la noche. Tanto que cuando iniciaron con la canción Let’s get it started el estadio lucía casi vacío.

Años atrás, ver a una banda gringa abrir el concierto de una estrella latina en Estados Unidos habría sido impensable. Pero el mundo ha girado, y Shakira —quien hace rato dejó de ser solo de Colombia sino representante de toda una región— lo sabe. Black Eyed Peas encendió al público con sus clásicos Pump it y I gotta feeling.

¿Estuvo Fergie? No, aunque hubo expectativa por ver a la exintegrante de la banda. Lo que sí sorprendió fueron las frases en español que se animaban a lanzar algunos de ellos, sobre todo, Will.i.am y Taboo. Uno con más esfuerzo que precisión, pero eso sí, con consignas de apoyo para los migrantes.

Precisamente, en julio de este 2025 los dos integrantes lanzaron su nuevo single East LA como “una carta de amor a la comunidad migrante”. El tema denuncia las redadas y detenciones ocurridas en la ciudad y más: “Esto es por nuestra gente. Nuestras raíces. Nuestro hogar. Y para… nunca olvidar de dónde venimos”, se lee en uno de sus posteos en Instagram.

Luces, instrumentos y eco más que voz en concierto de Shakira

La expectativa explotó cuando a las 21:30 Shakira apareció en su conocida caminata de este tour: con un grupo de fans y entre las sillas de las primeras filas. El primer gran impacto llegó del juego de luces. Inmensas, sincronizadas y envolventes. Los colores y el ritmo hacían sentir a cada asistente parte del espectáculo por las pulseras luminosas, que entregaron en la entrada y brillaban en sus muñecas.

Después de un set de mezclas de ritmos para desplegar su performance, algo se sintió algo raro. El audio no acompañaba. Algunos instrumentos y efectos de sonido se comían la voz de Shakira. Una de las voces más poderosas de la esfera latina.

Por momentos, solo cuando la artista subía los tonos de sus notas o bajaban los decibeles de los instrumentales, se lograba distinguir lo que decía. Un ejemplo, su tema Antología cantó en modo acústico en una puesta en escena más íntima: su voz y el recuerdo de los fanáticos que la corearon de principio a fin. En esa canción, de esa manera, sí se le escuchó mejor en los graderíos.

Si te preguntas: ¿la recepción fue así para todos los asistentes en el concierto de Shakira? No. El tema ya generó debate en redes sociales. En el mismo post de la cantante se pueden ver comentarios con ambos lados de la experiencia. Uno de ellos, Mario Fanizzi, explicaba que el problema era la cubierta del estadio. “Tienes un techo de hierro. No hay manera de tener un audio decente ahí. (…) Es lo que es, pero no es culpa de Shakira”, escribió.

El equipo técnico del concierto de Shakira

¿Qué tan malo se escuchaba? Los comentarios y bromas que hacía la cantante barranquillera apenas eran respondidos por pocas risas de quienes estaban más cerca del escenario. El resto no entendía. Entre la gente se escuchaba: “¿Esta canción es en inglés o en español?”, “¿Qué dijo?”.

Durante la presentación de Black Eyed Peas algunos integrantes del equipo técnico del espectáculo dieron vueltas por las galerías del estadio para verificar el audio. Dos de ellos, con gafetes, intercomunicadores y dispositivos, se sentaban en cualquier asiento para escuchar como lo haría un asistente.

La pregunta es: ¿si el público lo notó, ellos también? No hay una respuesta oficial ni del estadio ni de la artista, a pesar de los comentarios que los fanáticos han dejado en los posteos de ella, del SoFi Stadium y de medios de comunicación.

¡Espera! Sí hubo fiesta en el concierto de Shakira

Tras un par de canciones en inglés al inicio del show, los ritmos latinos remontaron la emoción del público de las gradas. Los brazos volvieron a moverse en el aire con Loba, TQG (ft. Karol G) y La Bicicleta. Esta última, que canta con Carlos Vives, terminó por sacudir al público. Desde entonces, el ánimo solo aumentaba. Pulseras encendidas al ritmo de La Tortura, Hips Don’t Lie, Monotonía, Loca, Soltera.

¿Eso fue todo? Hubo más. Shakira también se sumergió en sus baladas más antiguas. Entonces, el corazón latinoamericano del estadio palpitó más fuerte con: Inevitable, Si te vas, Antología, Pies descalzos. Las canciones de las décadas pasadas llenaron de nostalgia los coros.

Un final “claramente” con pañoletas y caderas

De todas, una se sentía como la canción esperada: Ojos Así. Cada grupo de chicas en el estadio tenía una integrante o más que llevaba una pañoleta con cadenas y pequeñas monedas de bisutería de fantasía atadas a la cintura. Ellas querían mover las caderas como Shakira lo hizo en su video de Ojos Así de 1999.

Cuando sonaron los ritmos del tema —en esta ocasión, más árabes y más lentos que la versión original— se escuchó el trinar de las moneditas por doquier.

Y justo cuando parecía que todo había terminado, con el Waka Waka retumbando como despedida —el tema que hizo bailar al mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010— las luces se apagaron. Pero nadie se movió. Faltaba algo.

Entonces, ella regresó, pero no sola, sino con una estructura gigante de un lobo para cantar el himno del tour: Las mujeres ya no lloran. El estadio entero estalló. El coro era cantado a gritos con un énfasis particular en una palabra: ¡Claramente!

La coreaban, la bailaban, la soltaban al aire como sentencia: “Tiene nombre de persona buena (uh-uh-uh-uh-uh). Claramente no es como suena (uh-uh-uh-uh-uh). Una loba como yo no está pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh”

Shakira cerró con fuerza su primera noche en Los Ángeles. Falló el audio, sí, pero su energía sumada a la emoción y la memoria de los asistentes hicieron el resto. En el fondo, ellas y ellos llegaron para sentirse parte de algo más: el sabor latino. Y, ‘claramente‘, lo recibieron.

El SoFi Stadium lució con el techo cerrado para el concierto de Shakira. FOTO: María José Aguilar / EL COMERCIO.

