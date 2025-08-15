La cantante colombiana Shakira anunció la cancelación de un nuevo concierto de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, encendiendo nuevamente las alarmas entre sus seguidores.

¿Qué show se suspendió?

Shakira cancela concierto reprogramado en América Latina y desata la furia de sus fans

El anuncio de la cancelación de un nuevo concierto se difundió a través de las redes sociales de la promotora SD Concerts. La organización pidió comprensión y apoyo.

También anunció la devolución del dinero de las entradas a los fans. “Los reembolsos se realizarán de forma automática al medio de pago utilizado en los próximos 30-45 días”.

Shakira se saltará República Dominicana

El más reciente anuncio oficial se emitió el jueves 14 de agosto, cuando los organizadores confirmaron que el show previsto para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, no se realizará por “circunstancias fuera de nuestro control”.

Esta presentación ya se había postergado de su fecha original del 2 de abril para septiembre, pero finalmente fue suspendida de forma definitiva

Los conciertos cancelados de Shakira en América Latina

Con esta cancelación, el tour registra cinco suspensiones. El concierto inaugural de la gira en Brasil fue exitoso, sin embargo, la primera cancelación ocurrió en Lima, Perú, a mediados de febrero, por problemas de salud de la artista.

Posteriormente, se suprimieron las fechas de Medellín, en Colombia, y dos shows programados en Chile, todos por inconvenientes logísticos y técnicos vinculados principalmente a la infraestructura local.

En Medellín, por ejemplo, se reportó un daño en el techo del escenario que ponía en riesgo la seguridad de Shakira, su equipo y el público, según comunicó la empresa organizadora.

En Chile, se argumentaron problemas de nivelación del suelo en el recinto, mientras que en Perú el motivo fue una afección médica de la cantante.

Shakira y la gira más exitosa de su carrera

A pesar de estos inconvenientes, la gira continúa con llenos totales y excelente recepción en otras ciudades. Shakira se ha presentado en estadios repletos en Brasil, Colombia, Argentina y México, arrasando en ventas de boletos y cosechando elogios de la crítica.

Su equipo insiste en que las suspensiones se deben a causas externas, generalmente ligadas a los servicios logísticos contratados localmente, descartando fallas dentro de la producción principal.