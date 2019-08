Begoña Salas explora la mente humana, en una exposición de 33 pinturas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Begoña Salas ha convertido a Instagram en el mejor escaparate de su trabajo artístico. Desde hace siete años comparte de manera frecuente, con sus más de 16 000 seguidores, no solo imágenes de los cuadros que pinta sino fotografías de todo su proceso creativo.

33 obras, piezas acompañadas de cientos de comentarios y miles de me gusta, que ha compartido en begocontomate, -el nombre de su cuenta de Instragram-, serán parte de ‘Psique’, la exposición que se inaugura hoy, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



Las obras que son parte de esta serie, que pintó en el último año, están pobladas de rostros; caras de hombres y mujeres con ojos saltones donde aparecen imágenes surrealistas que dan cuenta de su búsqueda por entender la profundidad de la mente humana.



“La serie -cuenta- nace a partir de una experiencia personal que tuve hace tres años. Eso me abrió una perspectiva distinta sobre la mente y me llevó a investigar sobre los estados emocionales que están ocultos, estados que quise hacer visibles a través de la pintura”.



Por ejemplo, en ‘Contemplación’ -un cuadro en el que aparece el rostro de una mujer que tiene en uno de sus ojos una pequeña biblioteca con un sillón rojo en el piso- se propuso mostrar ese estado en el que una persona se siente llamada a evocar sus recuerdos.



Para pintar esta serie, Salas leyó una vasta bibliografía sobre la mente bicameral, una teoría que sostiene que en algún punto de la evolución humana el cerebro dejó de ser intuitivo y se dividió en dos. “En este proceso perdió parte de sus sentidos y conciencia. De ese tiempo quedan rezagos como los dejá vus”, explica.



Esta serie de experiencias que las personas la sienten como si la hubiesen vivido previamente están plasmadas en ‘Dejavu’, una pintura en la que aparece una mujer con el cuello partido en dos en cuya parte inferior pintó pequeñas imágenes de la misma mujer.



Para ir a tono con esta teoría y el nombre de la muestra bañó a sus cuadros con una paleta de colores que fue pensada a partir de la psicología del color. Por eso, en ‘Psique’ predominan los rojos anaranjados, los amarillos mostaza y los lilas.



Entre los atractivos de esta exhibición, y para no perder el vínculo que Salas tiene con la tecnología, se colocaron códigos QR junto a cada uno de los cuadros. A través de sus teléfonos celulares, los visitantes podrán conocer los detalles de la creación de cada obra.



Aunque en esta serie la influencia de pintores como Salvador Dalí y Pablo Picasso es evidente, Salas cuenta que sus referentes en el arte van desde el surrealismo pasando por el expresionismo, hasta mundos como el del impresionismo.



Como parte de la exposición también se proyectará el ‘El perro andaluz’ el filme escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel en 1929 y que contó con la colaboración en el guion de Salvador Dalí. “Decidí incluir esta película que no tiene ni trama ni desenlace porque creo que en ella el público podrá entender por qué pinté esta serie”.



‘Psique’ también es una ventana para evidenciar la evolución en la producción artística de Salas, una artista de 32 años con una formación formal en diseño gráfico, que ha logrado que las nuevas generaciones se interesen por el arte.

La muestra estará abierta hasta el 29 de agosto e incluirá una serie de visitas guiadas, un concierto, un conversatorio y jornadas en las que Salas se dedicará a pintar en vivo. Hoy, el acto inaugural, que comenzará a las 19:30, contará con la participación musical de Mariela Condo.