Arthur, el perro aventurero, y su familia fueron invitados a la Embajada de Ecuador en Suecia

La Embajada de Ecuador en Suecia recibió este 29 de octubre del 2019 la visita de Arthur, el famoso perro aventurero ecuatoriano. El can fue invitado junto con su familia al recinto luego de que en Instagram su dueño Mikael Lindnord diera a conocer que presentaba problemas de salud.

En su cuenta de Instagram, Mikael Lindnord, quien fue el capitán del equipo sueco al que Arthur siguió durante su travesía en el Mundial de deportes Huairasinchi Explorer en el 2014, contó que el embajador de Ecuador en Suecia, Lautaro Pozo Malo, invitó a Arthur y a su familia a visitar la Embajada.



Lindnord aseguró que recibió una "gran respuesta" de las personas tras anunciar las complicaciones de salud que Arthur presentaba. "Me siento abrumado por el masivo apoyo, los consejos y las experiencias similares que me compartieron", escribió.



Luego de que Lindnord contara este 28 de octubre del 2019 que el can ha perdido un poco de masa muscular en una de sus patas traseras, un hospital veterinario ubicado en el distrito Bagarmossen de Estocolmo se comunicó con él. Se trata de Anicura, uno de los proveedores de servicios veterinarios especializados más grandes del mundo.



Toda la familia de Arthur, que reside el norte de Suecia, preparó las maletas y viajó hacia el sur para llegar al hospital. Con un poco de tiempo de sobra visitaron la Embajada que, según Lindnord, les ofreció la posibilidad de realizar una corta visita.



El deportista asegura que nunca se ha sentido "tan bienvenido en su vida. Tuvimos una noche fantástica y fue maravilloso conocer a todos". Así concluye el texto con el que acompañó una serie de imágenes que muestran a Arthur al interior de la Embajada de Ecuador en Estocolmo.

En una imagen, Arthur aparece sonriente y es acariciado por el Embajador. En otra está junto a los miembros de su familia y a personal de la Embajada frente a una bandera del Ecuador. Una tercera instantánea muestra al can acostado en los pies de Lindnord quien está sentado junto al Embajador frente a la bandera del país.

A su paso por la Embajada, Lindnord le entregó al Embajador una copia del libro 'Arthur: el perro que atravesó la jungla para encontrar un hogar' escrito por Lindnord en el que cuenta la historia de cómo encontró a Arthur mientras participaba en el Mundial de deportes Huairasinchi Explorer.

"Para mi querido amigo el señor embajador. Para toda la vida", dice el texto que Lindnord colocó en el libro y que el diplomático recibió sonriente, según registran las imágenes.