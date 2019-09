La artesanía y lo barroco de Ecuador en la Semana de la Moda de Nueva York

LEA TAMBIÉN

En este septiembre del 2019, Ecuador tendrá la mayor representación, hasta la fecha, en la Semana de la Moda de Nueva York. Al menos siete marcas darán a conocer sus productos en este escenario. Además, una agencia colocará a sus modelos en varios desfiles.

Del 6 al 11 de septiembre del 2019 se desarrollará el calendario oficial del New York Fashion Week, en el que se mostrarán las colecciones para la primavera-verano 2020.



Una de las primeras ecuatorianas en confirmar su participación fue Fernanda Salgado, con su marca Lula Kirei, en la plataforma Fashion Designers of Latin America. En este espacio mostrarán sus creaciones diseñadores de la talla de Agatha Ruiz de la Prada.



Salgado presentará su colección Alada, la noche del 10 de septiembre. El 9 de septiembre defenderá su colección ante panelistas y la prensa, y el 11 venderá sus productos en la tienda Bliss NYC.



La diseñadora ecuatoriana Glenkora Comte fue invitada a exponer su ‘slow fashion’, un movimiento que aboga por una industria respetuosa con el ambiente y los trabajadores, en The Society Fashion Week. Es una plataforma que realiza desfiles y eventos comerciales de moda en Londres, Nueva York, París y Los Ángeles.



Comte, radicada en Washington, invitó a la marca de accesorios artesanales Wallqa, de la empresaria Nathalie Cely.



A través de Wallqa se sumaron las diseñadoras de joyas Andrea Tello, quien se especializa en filigrana, y Ximena Torres, quien realizó joyas con metales, piedras preciosas y tagua. Ambas hicieron colecciones exclusivas para Wallqa.

La conjugación de la moda de Comte y las joyas de Wallqa se mostrará el 7 de septiembre.



La diseñadora Milú Espinoza fue invitada, por otro lado, al Couture Fashion Week, un espacio fundado en el 2005 por el diseñador Andrés Aquino. La creativa ecuatoriana está trabajando desde hace ocho meses, junto a la ilustradora Nancy Espinoza, en la creación de dibujos en los que se fusionan los monumentos y paisajes de Quito y Nueva York. Los dibujos se plasmaron en las telas con las que se creó Escenario de una ciudad.



La diseñadora de joyas Andrea Tello complementará esta colección. Realizó productos exclusivos para la pasarela, inspirados en la época prehispánica y la arquitectura colonial. El desfile será la noche del 6 de septiembre.

Pietro Polít, director de la Agencia DIS Management, fue invitado por una productora internacional para ser parte los eventos en trasbastidores. Esto abrió las puertas para que ocho modelos de la agencia sean llamados a ‘castings’. Por ahora, la participación de los modelos está confirmada en el desfile de Milú Espinoza, Myrto Dramountani y Aroha. A partir del 5 de septiembre se realizarán nuevos ‘castings’. En ediciones anteriores, diseñadores como Gustavo Moscoso o Alexandra Polo han sido parte de eventos como el Digital Couture Project de Epson o de plataformas como Flying Solo.