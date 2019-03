Anime, cómic y gaming serán parte del próximo Ichiban Fest

LEA TAMBIÉN

El club Ichiban, agrupación ecuatoriana que reúne a los fanáticos del anime, el cómic y los videojuegos, está de fiesta. Este 2019 cumple 20 años de creación y la primera década de la segunda convención más antigua realizada en el país.

Su presidente, Oswaldo Araujo, explica que esta agrupación está integrada por 20 miembros, en su mayoría varones. Todos impulsan el gusto por algunos elementos de la cultura japonesa y coreana.



Para celebrar este aniversario, el club organizó el Ichiban Fest que propone varias actividades a sus seguidores. Son cuatro días de festival, del 14 al 17 de marzo, dedicados a quienes participan en programas diseñados para los fanáticos del anime, el gaming, manga y el cosplay, entre otros.



En la programación también se incluyen actividades culturales como caligrafía, vestimentas relacionadas con el manga y el anime, concursos de bailes y coreografías.



Araujo indica que al Ichiban Fest está invitado el actor Genaro Vásquez, quien es la voz del Androide 17 ('Dragon Ball'), Tuxedo Mask ('Sailor Moon'), Mojo Jojo ('Las Chicas Superpoderosas'), entre otros. Él ofrecerá una conferencia, fotos con los participantes y ronda de autógrafos el sábado 16.



Al referirse al club Ichiban, Araujo señala que nació básicamente como una agrupación de amigos. “Todos trabajamos de manera voluntaria. Es una organización sin ánimo de lucro. Los fondos que se obtienen en las convenciones se reinvierten en nuevos eventos”, comenta.



Cuando iniciaron -dice- asistía un grupo reducido de personas de Quito y Guayaquil, pero poco a poco el número fue creciendo, hasta llegar a ocupar por varios días espacios como el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-PUCE (donde se realiza este año el encuentro).



“Nosotros realizábamos actividades pequeñas, porque hace más de 20 años no se conocía qué era el anime, el manga y los cómics”, cuenta.



Para darlos a conocer, primero efectuaban proyecciones y conferencias en el transcurso del año. Luego decidieron organizar un solo evento grande una sola vez al año. Así surgieron las convenciones.



El público que concurre a estas citas es mayoritariamente joven, pero también acuden niños, padres y abuelos que los acompañan. Estos últimos también se involucran en este entorno y buscan familiarizarse con las actividades.



Araujo anuncia que durante este fin de semana se realizará un concurso de cosplay, en el cual participarán personajes de distintas series. También hay invitados de las agrupaciones de fanáticos de 'Star Wars', quienes se disfrazarán y harán representación de los personajes de esa franquicia.

Durante los días del encuentro se desarrollarán torneos de Mortal Kombat XL, Just Dance 2019, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, The King of Fighters XIV y otros.