Si bien no existe un Día de TikTok oficial, el 7 de septiembre de 2016 se lanzó en China la aplicación Douyin, que en 2018 se fusionó para convertirse en TikTok. A propósito de esta fecha, te presentamos la siguiente guía que puede resultarte muy útil, sobre todo si eres creador de contenido.

TikTok cuenta con el Programa de Incentivos Live en Ecuador, que ofrece a los creadores de contenido locales la posibilidad de generar ingresos directamente desde sus transmisiones. Según información de 2B Latam, los usuarios pueden recibir 1,50 dólares por cada mil clics en los enlaces de sus videos vinculados a Lives, lo que representa una interesante vía de ingresos dentro de la plataforma.

Solo pueden participar creadores mayores de 18 años.

Es necesario contar con un mínimo de 20 000 seguidores activos.

La cuenta no debe haber infringido normas de la comunidad.

La activación se realiza desde TikTok Studio, en la sección de Monetización.

Los usuarios deben elegir una temática específica para sus contenidos Live.

✅ Requisitos detallados para monetizar en TikTok en Ecuador

La Academia Cerebro indica que para monetizar en TikTok, la plataforma exige criterios específicos que los creadores deben cumplir antes de acceder al programa. Entre ellos, la edad mínima, la cantidad de seguidores y el cumplimiento de normas de la comunidad. Además, es fundamental mantener la cuenta activa y con buena reputación.

Con 10 000 seguidores se puede acceder a funciones de monetización general (algunas no están disponibles para Ecuador).

Reproducciones: al menos 100 000 visualizaciones en los últimos 30 días.

Cumplimiento de normas: la cuenta debe respetar las políticas de uso de TikTok.

Cuenta activa: sin infracciones graves y con historial positivo.

⚡ Cómo activar el Programa de Incentivos Live en TikTok

Para comenzar a monetizar, los creadores deben ingresar a TikTok Studio y acceder a la sección de “Monetización”. Luego, seleccionar “Programas de Incentivos LIVE” y vincular sus contenidos según la temática que prefieran: Mejor Interacción en Live, Cómo he conseguido recompensas en Live o Mi debut en Live.

Dirígete a TikTok Studio desde tu cuenta.

Selecciona la sección de “Monetización” y después “Incentivos LIVE”.

Escoge la temática de tu video para vincularlo al programa.

Añade el enlace “Iniciar LIVE” antes de publicar el video.

Publica el contenido para que empiece a generar ingresos.

Métodos adicionales para generar ingresos en TikTok 💡

Más allá del Programa de Incentivos Live, los creadores pueden monetizar mediante colaboraciones con marcas, marketing de afiliados o venta de productos propios. La Academia Cerebro destaca que diversificar los métodos de ingreso permite aprovechar mejor la plataforma y aumentar la rentabilidad.

Colaboraciones de marca: crea contenido patrocinado y recibe pagos.

Live Streaming y gifts: recibe regalos virtuales de tu audiencia.

Marketing de afiliados: promociona productos y recibe comisiones.

Venta de productos propios: físicos o digitales a través de TikTok.

Consultoría y servicios: ofrece asesorías o tutoriales personalizados.

TikTok se posiciona como una herramienta cada vez más completa para creadores. A decir de 2B Latam, el programa no solo permite generar ingresos, sino que también potencia el engagement y ayuda a los usuarios a explorar formatos interactivos y novedosos en la plataforma. La clave está en cumplir los requisitos y crear contenidos auténticos y valiosos para la audiencia.

