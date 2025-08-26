Una contraseña segura es la primera barrera contra fraudes financieros, robo de identidad y ataques informáticos. Por ello, expertos en ciberseguridad insisten en que la elección de una clave robusta es fundamental en la vida digital. En este contexto, un hacker ético reveló cuál es la letra que puede añadir un nivel extra de protección a las claves.

De acuerdo con medios como El Tiempo y ADN, el especialista en ciberseguridad José Javier Pastor Valero, conocido en redes sociales como Hackavis, aseguró que la letra “ñ” puede complicar notablemente el trabajo de los ciberdelincuentes. Según explicó en el pódcast ‘Inédito’, grupos criminales que utilizan diccionarios automatizados para descifrar contraseñas no incluyen este carácter, o lo ubican al final de sus sistemas, lo que retrasa el proceso.

Una clave común puede ser descifrada en cinco horas, según Pastor.

Con la “ñ” incluida, los ataques pueden tardar hasta cuatro semanas.

La letra no aparece en la mayoría de diccionarios utilizados por programas de descifrado.

Los ciberdelincuentes se ven obligados a ampliar sus intentos de forma manual.

Expertos resaltan que no basta un solo carácter para blindar la seguridad digital.

🔑 Contraseña y el papel de la “ñ”

El especialista explicó que muchos criminales digitales no logran vulnerar contraseñas que contienen la “ñ”. Esta letra, exclusiva del alfabeto español, no está contemplada en la mayoría de sistemas de ataque automático, lo que se convierte en una ventaja para los usuarios hispanohablantes.

Sin embargo, Pastor advirtió que no todos los servicios permiten su uso. Plataformas como Google no aceptan la “ñ” en la creación de claves debido a limitaciones de codificación. Por ello, su aplicación depende del sistema en el que se intente configurar la contraseña.

El uso de la “ñ” puede generar confusión en plataformas con codificación limitada.

Los ataques de fuerza bruta se ven retrasados cuando esta letra está presente.

Usuarios reaccionaron con humor y sorpresa a la recomendación del hacker.

🧩 Cómo crear una contraseña segura

El consejo de incluir la “ñ” debe complementarse con prácticas adicionales para fortalecer la seguridad. Norton, empresa especializada en protección digital, compartió una serie de recomendaciones que ayudan a construir contraseñas más resistentes.

No incluir datos personales como nombres, fechas o direcciones.

Combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Priorizar la longitud: claves de al menos 16 caracteres.

Evitar repetir la misma contraseña en diferentes servicios.

No usar palabras reales que puedan encontrarse en un diccionario.

📋 Guía práctica para usuarios

Para un internauta sin experiencia en seguridad digital, crear una clave fuerte puede parecer complejo. Estas acciones básicas facilitan el proceso:

Elija una palabra que contenga la “ñ” y modifíquela con números y símbolos.

Alterne mayúsculas y minúsculas dentro de la misma clave.

Use un mínimo de 16 caracteres para mayor solidez.

Cree frases largas en lugar de palabras simples.

Recurra a un gestor de contraseñas confiable para almacenar sus claves.

