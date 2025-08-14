Conectarse a una red Wifi sin conocer la contraseña es posible gracias a funciones integradas en Android y a opciones presentes en la mayoría de routers modernos. Según El Cronista, se trata de un método seguro y legal que evita compartir la clave de forma tradicional, al utilizar herramientas como códigos QR o la tecnología WPS.

📡 Conectarse Wifi con un código QR

En Android, si un usuario ya está conectado a una red, puede generar un código QR desde el menú de configuración para compartir el acceso. Al escanearlo con otro teléfono, este se conectará de forma automática sin necesidad de escribir la clave. La web Veintitrés indica que muchos routers también incluyen un QR impreso en su carcasa con los datos de conexión.

Función disponible en la mayoría de modelos Android actualizados.

El QR se genera desde Configuración > WiFi > Compartir.

Se escanea desde la cámara o ajustes de red.

No es necesario instalar aplicaciones externas.

El método no revela la contraseña al usuario receptor.

Guía rápida para conectarse con código QR:

Abrir “Configuración” y seleccionar la red activa.

Tocar la opción “Compartir conexión” para generar el QR.

Escanearlo desde otro teléfono Android.

Confirmar la conexión automática.

⚙️ Alternativas para conectarse Wifi sin contraseña

Además del QR, Veintitrés destaca la tecnología WPS (WiFi Protected Setup), presente en la mayoría de routers fabricados desde 2007. Este sistema permite emparejar dispositivos presionando un botón físico en el router y la opción WPS en el celular.

WPS evita teclear la clave de acceso.

Requiere acceso físico al router.

Se activa desde “Ajustes avanzados” de WiFi en el teléfono.

Puede tardar algunos segundos en conectar.

Funciona en la mayoría de routers domésticos y de oficina.

📲 Limitaciones y recomendaciones

No todos los dispositivos tienen estas funciones. El Cronista advierte que, en modelos antiguos o con sistemas desactualizados, el método podría no estar disponible. En ese caso, se sugiere actualizar el software o utilizar aplicaciones de lectura de códigos QR confiables.

Verificar actualizaciones del sistema.

Usar solo métodos oficiales para evitar riesgos.

Evitar compartir el código QR en redes sociales.

Ideal para casas, oficinas o espacios públicos de confianza.

Preserva la seguridad de la clave original.

