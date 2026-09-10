Sánduches de pernil ecuatoriano, sabor que reúne a la familia
Su preparación es sencilla y práctica, ideal para disfrutar de una opción abundante en cualquier ocasión. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
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El perniles uno de esos sabores que forman parte de la memoria gastronómica ecuatoriana. Su carne jugosa, dorada y llena de sabor se convierte en el relleno perfecto para un buen sánduche. 🥪
Esta recetaes ideal para compartir en familia, disfrutar un fin de semana o aprovechar el pernil que quedó de una celebración. Con pan fresco, vegetales crujientes y una salsa casera, el resultado es sencillo, abundante y delicioso. 😋
🛒 Ingredientes
1 kg de pernil de cerdo cocido y desmenuzado
6 panes tipo francés, baguette pequeño o pan de agua
2 tomates maduros
1 cebolla colorada
1 aguacate
1 taza de lechuga picada
½ taza de mayonesa
2 cucharadas de mostaza
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de cilantro picado
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de aceite
Ají ecuatoriano al gusto 🌶️
👨🍳 Para la salsa
½ taza de mayonesa
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de limón
Cilantro picado al gusto
Una pizca de sal y pimienta
🍳 Preparación paso a paso
Desmenuzar la carne y colóquela en una sartén con una cucharada de aceite. Cocinar a fuego medio durante unos minutos hasta que esté caliente y ligeramente dorada.
Cortar la cebolla colorada en plumas finas. Puede dejar cruda para aportar frescura o mezclar con unas gotas de limón y una pizca de sal para suavizar su sabor.
Lavar y cortar los tomates en rodajas. Preparar la lechuga y el aguacate.
Mezclar la mayonesa, la mostaza, el limón, el cilantro, sal y pimienta hasta obtener una preparación cremosa y equilibrada.
Abrir los panes y dorar ligeramente en una sartén, plancha u horno para que queden queden crujientes por fuera y suaves por dentro.
Untar la salsa sobre el pan. Añadir una porción generosa de pernil, tomate, cebolla, lechuga y aguacate. 🥑
Agregar ají ecuatoriano al gusto. 🌶️ Cerrar el sánduche, presionar ligeramente y servir inmediatamente.
Acompañar el pernil con vegetales frescos y aguacate permite incorporar fibra, vitaminas y grasas saludables a esta preparación.
📊 Valor nutricional aproximado
Por sánduche:
Energía: 550–650 kcal
Proteínas: 35–40 g
Grasas: 25–30 g
Carbohidratos: 45–50 g
Fibra: 5–7 g
Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño del pan, la cantidad de pernil y las salsas utilizadas.
🍟 ¿Con qué acompañar?
Este sánduche combina muy bien con:
🥔 Papas fritas o papas al horno.
🥗 Ensalada fresca de lechuga, tomate y aguacate.
🌽 Choclo o maíz tostado.
🌶️ Ají ecuatoriano.
🥤 Una limonada o jugo natural.
Para una opción más ligera, prefiera una ensalada fresca y una bebida sin azúcar.
👌 Consejos para un buen sánduche de pernil
Calentar el pernil a fuego medio y, si está muy seco, agregue unas cucharadas de su propio jugo o caldo.
Tostar el pan, así soportará mejor el relleno y las salsas sin perder su textura.
Una buena cantidad de carne es la protagonista del sánduche.
La acidez del limón y la cebolla ayuda a compensar la intensidad y grasa del cerdo.
Un buen ají ecuatoriano puede convertir un sánduche sencillo en una experiencia inolvidable. 🌶️
No hace falta esperar una fiesta para disfrutar del sabor del pernil. Con unos buenos panes, vegetales frescos y un toque de ají, puede convertir esta tradicional carne ecuatoriana en un sánduche irresistible.
Prepara la receta, reúne a la familia y deja que el aroma del pernil haga el resto. ¡Buen provecho! 🥪😋