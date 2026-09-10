Sánduches de pernil ecuatoriano, sabor que reúne a la familia

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El pernil es uno de esos sabores que forman parte de la memoria gastronómica ecuatoriana. Su carne jugosa, dorada y llena de sabor se convierte en el relleno perfecto para un buen sánduche. 🥪

Esta receta es ideal para compartir en familia, disfrutar un fin de semana o aprovechar el pernil que quedó de una celebración. Con pan fresco, vegetales crujientes y una salsa casera, el resultado es sencillo, abundante y delicioso. 😋

🛒 Ingredientes

1 kg de pernil de cerdo cocido y desmenuzado

6 panes tipo francés, baguette pequeño o pan de agua

2 tomates maduros

1 cebolla colorada

1 aguacate

1 taza de lechuga picada

½ taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de cilantro picado

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite

Ají ecuatoriano al gusto 🌶️

👨‍🍳 Para la salsa

½ taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de limón

Cilantro picado al gusto

Una pizca de sal y pimienta

🍳 Preparación paso a paso

Desmenuzar la carne y colóquela en una sartén con una cucharada de aceite. Cocinar a fuego medio durante unos minutos hasta que esté caliente y ligeramente dorada.

la carne y colóquela en una sartén con una cucharada de aceite. a fuego medio durante unos minutos hasta que esté caliente y ligeramente dorada. Cortar la cebolla colorada en plumas finas. Puede dejar cruda para aportar frescura o mezclar con unas gotas de limón y una pizca de sal para suavizar su sabor.

la cebolla colorada en plumas finas. Puede dejar cruda para frescura o mezclar con unas gotas de limón y una pizca de sal para suavizar su sabor. Lavar y cortar los tomates en rodajas. Preparar la lechuga y el aguacate.

y los tomates en rodajas. Preparar la lechuga y el aguacate. Mezclar la mayonesa, la mostaza, el limón, el cilantro, sal y pimienta hasta obtener una preparación cremosa y equilibrada.

la mayonesa, la mostaza, el limón, el cilantro, sal y pimienta hasta obtener una preparación cremosa y equilibrada. Abrir los panes y dorar ligeramente en una sartén, plancha u horno para que queden queden crujientes por fuera y suaves por dentro.

los panes y dorar ligeramente en una sartén, plancha u horno para que queden queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Untar la salsa sobre el pan. Añadir una porción generosa de pernil, tomate, cebolla, lechuga y aguacate. 🥑

la salsa sobre el pan. Añadir una porción generosa de pernil, tomate, cebolla, lechuga y aguacate. Agregar ají ecuatoriano al gusto. 🌶️ Cerrar el sánduche, presionar ligeramente y servir inmediatamente.

Acompañar el pernil con vegetales frescos y aguacate permite incorporar fibra, vitaminas y grasas saludables a esta preparación.

😋 Cuando sobra pernil, nace una nueva tentación: ¡un sánduche cargado de sabor!

📊 Valor nutricional aproximado

Por sánduche:

Energía: 550–650 kcal

550–650 kcal Proteínas: 35–40 g

35–40 g Grasas: 25–30 g

25–30 g Carbohidratos: 45–50 g

45–50 g Fibra: 5–7 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño del pan, la cantidad de pernil y las salsas utilizadas.

🍟 ¿Con qué acompañar?

Este sánduche combina muy bien con:

🥔 Papas fritas o papas al horno.

🥗 Ensalada fresca de lechuga, tomate y aguacate.

🌽 Choclo o maíz tostado.

🌶️ Ají ecuatoriano.

🥤 Una limonada o jugo natural.

Para una opción más ligera, prefiera una ensalada fresca y una bebida sin azúcar.

👌 Consejos para un buen sánduche de pernil

Calentar el pernil a fuego medio y, si está muy seco, agregue unas cucharadas de su propio jugo o caldo.

el pernil a fuego medio y, si está muy seco, agregue unas cucharadas de su propio jugo o caldo. Tostar el pan, así soportará mejor el relleno y las salsas sin perder su textura.

el pan, así soportará mejor el relleno y las salsas sin perder su textura. Una buena cantidad de carne es la protagonista del sánduche.

La acidez del limón y la cebolla ayuda a compensar la intensidad y grasa del cerdo.

Un buen ají ecuatoriano puede convertir un sánduche sencillo en una experiencia inolvidable. 🌶️

No hace falta esperar una fiesta para disfrutar del sabor del pernil. Con unos buenos panes, vegetales frescos y un toque de ají, puede convertir esta tradicional carne ecuatoriana en un sánduche irresistible.

Prepara la receta, reúne a la familia y deja que el aroma del pernil haga el resto. ¡Buen provecho! 🥪😋

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