Las empanadas de verde son uno de esos tesoros de la gastronomía ecuatoriana que conquistan desde el primer bocado. Su masa suave, hecha con plátano verde, y su relleno jugoso las convierten en la opción perfecta para compartir en familia, disfrutar en la merienda o sorprender a tus invitados. En esta receta te enseñaremos, paso a paso, cómo prepararlas en casa para que queden crujientes por fuera y llenas de sabor por dentro.
Ingredientes
6 plátanos verdes pelados y cortados en trozos
1 taza de queso fresco rallado (puedes usar queso costeño o mozzarella)
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de achiote en pasta o polvo (para color)
Aceite vegetal para freír
Opcional: cebolla picada o chicharrón para el relleno
Estas empanadas son una fuente balanceada de carbohidratos complejos y proteínas que te darán energía y nutrientes esenciales
Preparación paso a paso
- Colocar los plátanos pelados en una olla con agua y sal. Cocinar a fuego medio durante 20-25 minutos o hasta que estén muy tiernos.
- Escurrir los plátanos y, aún calientes, machacar con un tenedor o utilizar un procesador para formar un puré homogéneo. Añadir el achiote y la sal, mezclar bien hasta integrar.
- Tomar porciones de la masa y formar bolas del tamaño de una pelota pequeña. Con ayuda de una funda plástica o papel film, aplanar cada bola con un rodillo hasta formar un círculo de aproximadamente 12 cm de diámetro.
- Colocar en el centro una porción generosa de queso rallado (y si deseas, un poco de cebolla o chicharrón). Doblar la masa formando una media luna y sellar los bordes presionando con un tenedor para evitar que se abran.
- Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto. Freír las empanadas por tandas, unos 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes. Escurrir sobre papel absorbente.
- Servir las empanadas de verde calientes, acompañadas de ají, salsa de tomate o una ensalada fresca.
Valor nutricional aproximado (por porción de 2 empanadas)
- Calorías: 280 kcal
- Proteínas: 8 g
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 36 g
- Fibra: 3 g
- Azúcares: 5 g
- Sodio: 350 mg
Consejos para una receta exitosa
- Para una masa suave y manejable, amasar el plátano mientras esté caliente.
- Utilizar queso fresco que funda bien para un relleno cremoso y delicioso.
- No amontonar las empanadas en la sartén para que se doren de manera uniforme.
- Controlar la temperatura del aceite para evitar que se quemen o queden grasosas.
- Puedes variar el relleno con chicharrón, pollo o verduras para experimentar nuevos sabores.
¿Con qué acompañar las empanadas de verde?
- Ají criollo: El clásico toque picante que realza el sabor.
- Salsas de tomate o mayonesa casera: Para mojar y complementar.
- Café caliente o jugos naturales: Perfectos para el desayuno o la merienda.
Ahora que conoces el paso a paso para preparar esta receta, anímate a hacer en casa y disfrutar de su sabor único. Son perfectas para compartir en familia o sorprender a tus amigos. ¡Atrévete a probarlas y cuéntanos cómo te quedaron!