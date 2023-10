Turismo a la inutilidad

En el RO del 21 de septiembre/23 a semanas de terminar este gobierno, se logró “Expedir el reglamento de alojamiento turístico en inmuebles habitacionales”.

El mismo pone énfasis en la seguridad jurídica de los “anfitriones”, en ninguna parte se menciona la palabra “Turistas”. No hay clausuras por incumplimiento de la ley. No se contempla ninguna sanción a quienes no se catastren, tampoco a quienes den malos servicios. En el Art 3 párrafo 3, se abre puertas al subarriendo.

En el Art 4 dice que serán "parte del Catastro Turístico Nacional y por lo tanto los titulares del Registro de Turismo accederán a todos los beneficios e incentivos, incluidos los de carácter tributario" Uno: bienvenidos al show y a las mentiras. Dos: ¿¿¿Cualquier cuartucho en Airbnb ya es parte del Catastro Turístico Nacional??? Y hay miles.

No se diferencian hospedajes de alta inversión y cucaracheros porque hay una categoría "única" conforme el Art. 12. Tampoco se regula la cantidad de hospedajes que puede adquirir un anfitrión, por lo que seguirán comparando casas y departamentos para rentar, dejando sin oportunidades a miles de familias que los necesitan las vivir.

En el Art. 6 dice que el registro deberá contener: “el nombre completo del contratante del servicio, tiempo de estadía, número de personas diferenciando …”. No se exige la presentación de un documento legal, por lo se puede seguir dando nombres falsos y los delincuentes se hospedarán sin contratiempos. En la cuarta DisposiciónGeneral se permite que las Agencias comercialicen los Airbnb.

Como no se regula el número de habitaciones que puede tener los “inmuebles habitacionales”, puede inscribirse un edificio completo con más habitaciones que un hotel. No se prohíbe este hospedaje en conjuntos residenciales paracuidar la seguridad de los niños; ni en locales a la calle, lo cual va a disparar los arriendos de los comercios.

Un resumen de la ceguera sobre turismo y más que regulación, una legalización del caos ya existente.