La sociedad humana vive la paradoja del crecimiento sin equidad, y como resultado el desperdicio descomunal, que llena de basura no solo los tachos, los ríos, las playas y plazas de las ciudades, sino de inmundicia extrema tanto en países ricos como en vías de desarrollo.

Este desmadre global -denunciado por ecologistas y políticos verdes- no ha disminuido la desquiciante tarea de comprar, arrojar objetos contaminantes y comida sin consumir mientras miles de emigrantes -hambrientos de esperanza- presionan las fronteras de las grandes potencias en busca de oportunidades.

La sociedad del desperdicio ha desnudado una tragedia anunciada en un mundo saturado de abundancia y de inequidades que bordean la irracionalidad: pobreza y pobreza extrema, destrucción de los ecosistemas, desaparición de especies, deshielo de los glaciares, aumento de nivel de los océanos en el contexto de un cambio climático atroz, que producen sequías e inundaciones, que anuncian la desaparición paulatina de la especie humana.

La pregunta es obvia: ¿qué estamos haciendo para detener o mitigar -a nivel internacional, regional y nacional- el consumo de recursos para tirarlos a la basura?

Las estadísticas sobre este fenómeno son brutales, pero hay una evidencia: el progreso ilimitado, que dilapida recursos naturales sin conciencia, está signado por el fracaso. Los informes científicos -con apoyo de la inteligencia artificial- así concluyen. Entretanto, subyacen en nuestros escenarios próximos -la familia, los campos y ciudades- retos que, como ciudadanos, debemos asumir para no convertirnos en un plazo cercano en una generación de “desperdiciadores”.

Alternativas concretas son, entre otras: evitar el desperdicio del agua, clasificar y reciclar la basura (papel, pañales, vidrios, plásticos, alimentos, pilas y chatarra electrónica); fomentar la agricultura urbana, sembrar árboles en especial los de origen andino… ¡Y que las empresas no destruyan aparatos nuevos que no se venden, para dárselos a los que no tienen nada!

¡Urgen leyes para regular los despilfarros, y buscar con inteligencia política y ética más equidad en ciudades cuidadoras!