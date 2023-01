Sin egoísmos, defensa de Quito

Frente al incierto panorama electoral del próximo domingo 5, el ejercicio cívico y democrático obliga a un voto libre pero informado, reflexivo y responsable. No se puede desperdiciar el voto ni sufragar atrapados por la demagogia, el engaño y la corrupción de los mismos exponentes del populismo, que han sembrado mentiras y falsas expectativas a pesar de los malos antecedentes que le han sumido a la ciudad y al país en una crisis de gobernabilidad y de incertidumbre.

Es una hora crucial cuando se define la defensa de Quito frente a grupos que representan la anarquía que ya protagonizaron hechos violentos y vandalismo en octubre 19, repitieron en junio 22 y tienen en agenda para este año, aliados con sectores golpistas de oposición que trabajan para el caos y la desestabilización desde la Asamblea.

Han usado todos los recursos, lícitos e ilícitos, sin controles electorales, con una condenable guerra sucia de audios y denuncias falsas en las redes sociales, en lugar de construir y dignificar la práctica de la política y trabajar al unísono en la búsqueda de soluciones a los problemas de inseguridad, movilidad, sociales, económicos.

No hay racionalidad para construir alianzas y llevaron a la dispersión de candidatos, que debieron revisar la historia de hace 4 años cuando los chimbadores, por sus ambiciones, perdieron pero favorecieron al ganador de la tendencia contraria.

El prostituido sistema político mantiene la dispersión de partidos y movimientos que genera proliferación de candidatos y deslegitimación de quienes ganan con bajas votaciones. Abran los ojos y asuman con responsabilidad el ejercicio del voto porque está en juego el presente y futuro de la ciudad y el país. No caigan en el engaño y promesas que ofertan de todo y que no podrán cumplir. Quito se ha caracterizado por ser una ciudad que ha salido por sus fueros y que no se ha subyugado ante el engaño de los mismos de siempre. Infórmense bien y no vean solo las debilidades de candidatos sino ejerzan el voto útil frente a la realidad de amenazas.