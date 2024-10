La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, expresada a través de su Embajada en el Ecuador, en el sentido de que, no son elegibles para ingresar a dicho país, Correa y Glas, así como sus respectivas familias, no debe interpretarse como retiro de las visas, sino más bien, como una meditada, sustentada e importante decisión mediante la cual los Estados Unidos se anticipa públicamente en expresar e informar su negativa de conceder visa a las personas aludidas. Las razones de tal decisión, es por estar relacionados ambos mandatarios con graves asuntos de corrupción durante el desempeño en sus funciones.

Dicha soberana decisión de estado, es sin duda una vergonzante sanción moral ante el mundo, la misma que probablemente tendría que ver con la reciente sentencia en contra del ex Contralor Carlos Pólit, sentenciado por el delito de lavado de activos en USA, utilizando para el efecto los dineros sucios obtenidos por coimas durante los gobiernos de Correa, condena dada en corte norteamericana, ajena al cacareado Lawfare del revolucionario socialismo siglo XXI, con lo cual se derrumba dicha teoría, aplastada por la verdad y por la historia.

No debemos descartar la posibilidad en el sentido de que, a cambio de alguna bondad judicial, Pólit haya llegado a un acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana y, por ende, haya realizado declaraciones que involucren seriamente a Correa y a Glas. De igual manera, la extensión de esta suerte de sanción pública, se haría extensiva a sus familiares, quizás en razón de que uno de los implicados en el lavado de activos, sería uno de los hijos del condenado Pólit. Es decir, lo dado es un claro y certero mensaje del gobierno estadounidense, en el sentido de que, dichos personajes no son bienvenidos, que en su país no están abiertas las puertas para corruptos, ni para potenciales actividades que pudieran realizar familiares de aquellos.

USA ya se ha pronunciado en el pasado con actos similares, por ejemplo, con el retiro de la visa al expresidente de Colombia E. Samper por sus relaciones con el narcotráfico; el retiro de la visa a los expresidentes y allegados, tanto de Guatemala Alejandro Giammattei como del Paraguay Horacio Cartes, incluso a Abdalá Bucaram (pese a no tener sentencia condenatoria) al considerarlo no elegible para ingresar; y, a Verónica Abad, actual vicepresidenta, con el retiro de la visa, según fuentes periodísticas. Cabe indicarse que tanto Giammattei cuanto Cartes tienen tendencia política de derecha, lo cual deja claro que no se trata de una retaliación ideológica, sino de un frontal ataque a los actos de corrupción de las altas esferas políticas.

Lo dado, en buena hora, da un espaldarazo importante a la situación del Ecuador en el concierto internacional frente al ingreso de la Embajada de México en Quito el viernes 5 de abril, dejando muy mal parados frente al mundo, a Correa y al gobierno mexicano del expresidente AMLO. Adicionalmente, más allá de la sanción moral, la razón del gobierno estadounidense no deja duda de los actos de corrupción de los implicados; y, por ende, deriva por interpretación extensiva el considerar el carácter de guarida a la embajada mexicana ocupada en su momento por un delincuente sentenciado. Sin perjuicio, de la situación incómoda en la que deja dicha decisión, en lo internacional, a Bélgica y a la Interpol que se ha negado a activar la difusión roja y por ende a ejecutar la captura internacional en contra de Correa; y, en lo local, a algunos ecuatorianos que se pronunciaron en contra del ingreso, no por apoyar a Correa, pese a que de alguna manera se alinearon a su tesis del asalto, enredándose estos en los formalismos y protocolos diplomáticos, sin entender ni llegar a ver la esencia de la situación, esto es, la recta intención de no permitir la potencial fuga y por ende impunidad de un sentenciado por corrupción y prófugo a la época, alojado en la embajada de dicho país, a fin de abusando y mal utilizando la institución del asilo político y solapado por AMLO, pretendía evadir flagrantemente la justicia ecuatoriana.

Que esto sirva de reflexión para muchos.