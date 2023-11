Retos para el gobierno entrante 2

Habiéndose consolidado los consensos necesarios para la elección de las autoridades de la nueva legislatura entrante con nuevos (y viejos) actores del debate estratégico deben acordar las modalidades de acción colectiva, así como el consenso con los diversos grupos de la sociedad para avanzar en la configuración de políticas públicas robustas. Son las estrategias adecuadas y la información necesaria que cubran las necesidades básicas y sociales de los ecuatorianos.

Esperemos que tanto los resultados como las calificaciones a este nuevo periodo legislativo y gobierno de corto plazo como secuelas de la muerte cruzada sean por lograr resultados positivos con el cumplimiento de las ofertas y promesas de campaña en procura del bienestar colectivo

En vista de qué no hay estructuras flexibles bajo el esquema constitucional vigente para, para adaptarse a los cambios actuales, incluso de mentalidad donde se requiere revisar las tareas hacia las obsoletas de tramitología que invitan a la ineficiencia en las entidades públicas, transformándose en trabajos útiles y necesarios para el momento actual. Para ello se enfrenta a la necesidad de actuar, capacitando, creando y desarrollando el capital humano existente, pero reduciendo el volumen de personal dependiente del Estado donde incluso existen problemas fiscales para cumplir la nómina restante del año 2023.

Se vuelve necesario: crear confianza a través de hechos y logros contra la corrupción y la impunidad; mantener en la mira los objetivos de bienestar y dignidad para los más necesitados sin descuidar ni a los pobres ni a la clase media sobre la cual se estructura y moviliza una parte importante de la economía del país, evitando la polarización social. No debe descuidar la visión y los objetivos de desarrollo económico y social equilibrado justo y sostenible mediante la industrialización, el emprendimiento Innovativos y desarrollo del campo y nuevas tecnologías

Debe haber conciencia que debido a las restricciones fiscales y el periodo limitado obligan a pensar como aporte al futuro la construcción colectiva de un programa estratégico de gestión pública, algo que por décadas no ha existido. Donde todos los planes normalmente por la falta de liquidez no se desarrollan y el siguiente gobierno las reinventa. Gobernar no es cuestión de solamente remar en las aguas tormentosas pero también manejar el timón para llegar a un puerto seguro que debe ser no solo enunciado del Sumac Kawsay , pero lograr las metas de buen vivir y los índices de felicidad para los residentes del Ecuador

Para lograr eso debemos tener una visión general panorámica de precisión en tres dimensiones, la del empleo la transición tecnológica de la cuarta revolución industrial y los cambios de estructuras en la administración pública necesarios a implementarse apoyada por una gobernanza de gerencia pública centrada en el mercado, una poli gobernanza centrada en la sociedad civil y aquella centrada en el Estado.

Debe convertirse en un Estado previsor que impulse la visión prospectiva; que diseñe estrategias para los diferentes posibles cambios que permitan manejarse entre las incertidumbres disruptivas cada vez más frecuentes en este siglo XXI. Solamente así se podrá implementar las transformaciones profundas que permiten una estructuración positiva, ágil y adecuada.

Es necesario que las autoridades entrantes asuman su papel con estrategias para los programas sociales. Que no sea sólo dispensario de servicios para gastar paternalmente el presupuesto en los síntomas, sino la terapia necesaria para curar los problemas crónicos de la sociedad. En esto incluyo el tema de los subsidios dónde verdaderamente existe y puede obtenerse recursos suficientes para un gasto social que transforme la vida de la gente en lugar del subsidio indiscriminado que como se mencionó anteriormente, no responde a ningún adelanto ni progreso social. y que cuando se habla a nombre de los pobres estos siguen siendo pobres.

Como prueba el resultado logrado no sólo en nuestro país sino en todos los que han querido introducir la nefasta teoría del socialismo del siglo XXI cuyos resultados son migración de los emprendedores, hambre, miseria y crimen organizado. Ciertamente es un desafío grande para las autoridades.